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03:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Инвестиций на $25 млрд получил Дальний Восток за два года

За два года на Дальни​й Восток направлено 25 млрд инвестиций. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в Ханое на «круглом столе» с представителями вьетнамского бизнеса, заинтересованного в работе с Россией.

Источник: ДЕЙТА

Юрий Трутнев подчеркнул, что в общей сложности на Дальнем Востоке в рамках новых инструментов развития запущено 500 инвестпроектов. При этом более 30% от всех инвестиций приходится на иностранцев.

«На Дальнем Востоке созданы беспрецедентные условия экономического развития. Это территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, государственная целевая поддержка инвестиционных проектов, льготное финансирование Фонда развития Дальнего Востока. Это позволило за два года привлечь 25 миллиардов долларов инвестиций, а с учетом крупных проектов по газопереработке и нефтехимии, которые рассматриваются правительством, эта сумма составит 60 миллиардов», — заявил Юрий Трутнев.

Как ранее отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, в макрорегионе создаются условия экономического развития конкурентоспособные в сравнении со странами АТР.

«Благодаря новым мерам поддержки инвесторов — территориям опережающего развития, Свободному порту Владивосток, целевой государственной поддержке инвестиционных проектов, льготному финансированию Фонда развития Дальнего Востока — уже сейчас создаются новые заводы, новые предприятия, новая инфраструктура», — отметил глава минвостокразвития.

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