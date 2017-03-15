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03:08 (мск), источник: Губерния онлайн

На дебатах выступят хабаровские активисты

На дебатах выступят кандидаты на должность советника мэра Хабаровска по делам молодежи.

Напомним, среди претендентов — пятеро активистов. Они встретятся с представителями общественности 17 марта. Молодые люди представят свои программы в Хабаровском государственном университете экономики и права и в Тихоокеанском государственном университете.

«В ходе дебатов все участники презентуют свою программу, расскажут о себе, о том, как они видят себя в работе на этом ответственном посту, а также ответят на ряд вопросов. Все они будут касаться будущей деятельности советника, реализации ключевых направлений молодежной политики», — рассказал главный специалист городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Максим Кононенко.

Предстоящие дебаты — финальный этап презентации кандидатов перед выборами, которые состоятся 24 марта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

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