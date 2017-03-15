На дебатах выступят хабаровские активисты
На дебатах выступят кандидаты на должность советника мэра Хабаровска по делам молодежи.
На дебатах выступят кандидаты на должность советника мэра Хабаровска по делам молодежи.
Напомним, среди претендентов — пятеро активистов. Они встретятся с представителями общественности 17 марта. Молодые люди представят свои программы в Хабаровском государственном университете экономики и права и в Тихоокеанском государственном университете.
«В ходе дебатов все участники презентуют свою программу, расскажут о себе, о том, как они видят себя в работе на этом ответственном посту, а также ответят на ряд вопросов. Все они будут касаться будущей деятельности советника, реализации ключевых направлений молодежной политики», — рассказал главный специалист городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Максим Кононенко.
Предстоящие дебаты — финальный этап презентации кандидатов перед выборами, которые состоятся 24 марта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».