Акция сторонников блокады «Л/ДНР» на Майдане завершилась столкновениями с силовиками

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимали участие около 150 человек.

Лидер Добровольческого движения ОУН Николай Кохановский предложил участникам пойти к Администрации президента, а также в офис бизнесмена Рината Ахметова. Коханивский заявил, что надо напомнить Ахметову, что «ему не место в Украине».

После этого некоторые активисты пошли в направлении одного из офисов Ахметова, где забросали камнями и пиротехническими средствами офисное помещение на ул. Десятинной, 3-А, что по утверждению активистов ОУН, принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Затем они забросали пиротехническими средствами помещение «Альфа-Банка» на Крещатике.