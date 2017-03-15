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07:37 (мск), источник: УНИАН

Акция сторонников блокады «Л/ДНР» на Майдане завершилась столкновениями с силовиками

Вече в поддержку блокады торговли с территориями Донецкой и Луганской области, которое прошло на Майдане Независимости вечером 14 марта, завершилось столкновениями участников с правоохранителями.

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Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимали участие около 150 человек.

Лидер Добровольческого движения ОУН Николай Кохановский предложил участникам пойти к Администрации президента, а также в офис бизнесмена Рината Ахметова. Коханивский заявил, что надо напомнить Ахметову, что «ему не место в Украине».

После этого некоторые активисты пошли в направлении одного из офисов Ахметова, где забросали камнями и пиротехническими средствами офисное помещение на ул. Десятинной, 3-А, что по утверждению активистов ОУН, принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Затем они забросали пиротехническими средствами помещение «Альфа-Банка» на Крещатике.

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