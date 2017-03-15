Садовому может грозить отстранение от должности, — Луценко

«Если будет вручено подозрение в халатности со смертельным исходом, это достаточно серьезное обвинение. Оно может привести и к отстранения виновника от должности, и к уголовной ответственности, предусмотренной законом», — сказал Луценко, комментируя открытие уголовного производства в отношении должностных лиц Львовского горсовета.

Генпрокурор также сообщил, что две недели назад в Харькове была завершена экспертиза, которая установила, что поджога на свалке «Збиранка» возле Грибовичей не было.

«Все разговоры о том, что какие-то специальные диверсанты из конкурирующих политических партий подожгли свалку, экспертиза не подтвердила. Это было самовозгорание из-за несоблюдения технологий», — отметил он.

Поэтому, по словам Луценко, речь идет о халатности служебных должностных лиц Львовского городского совета, и досудебное следствие должно дать ответ, кто именно из чиновников за это отвечает.

«Я не могу исключать, что им может быть и мэр, и его заместители и другие должностные лица», — сказал генпрокурор.

В декабре 2016 года прокуратура Львовской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту обвала склона на Львовском городском полигоне твердых бытовых отходов в Грибовичах относительно законности эксплуатации свалки должностными лицами коммунального предприятия «Збиранка».