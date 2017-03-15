Аксенов заявил о реставрации крупных дворцовых комплексов в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму начата реставрация крупных дворцовых комплексов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму начата реставрация крупных дворцовых комплексов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Мы приступили к работам. У нас сегодня материковый подрядчик из
В частности, по его словам, в Воронцовском дворце идет замена крыши, а в Ханском — реставрационные работы и ремонт здания мечети, которая нуждается в противоаварийных работах.
Глава Крыма поблагодарил за системную помощь в вопросе крымских дворцов правительство РФ.