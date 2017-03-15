Аксенов заявил о реставрации крупных дворцовых комплексов в Крыму

«Мы приступили к работам. У нас сегодня материковый подрядчик из Санкт-Петербурга, который работает на основных объектах. Динамика позитивная, мы нашли специалистов, которые в состоянии работать со знаковыми для республики объектами — это Ливадийский, Воронцовский, Ханский дворцы», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский».

В частности, по его словам, в Воронцовском дворце идет замена крыши, а в Ханском — реставрационные работы и ремонт здания мечети, которая нуждается в противоаварийных работах.

Глава Крыма поблагодарил за системную помощь в вопросе крымских дворцов правительство РФ.