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09:24 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов заявил о реставрации крупных дворцовых комплексов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму начата реставрация крупных дворцовых комплексов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы приступили к работам. У нас сегодня материковый подрядчик из Санкт-Петербурга, который работает на основных объектах. Динамика позитивная, мы нашли специалистов, которые в состоянии работать со знаковыми для республики объектами — это Ливадийский, Воронцовский, Ханский дворцы», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский».

В частности, по его словам, в Воронцовском дворце идет замена крыши, а в Ханском — реставрационные работы и ремонт здания мечети, которая нуждается в противоаварийных работах.

Глава Крыма поблагодарил за системную помощь в вопросе крымских дворцов правительство РФ.

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