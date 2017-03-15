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04:45 (мск), источник: ТАСС

Тележурналистка грозит обнародовать налоговую декларацию Трампа за 2005 год

Рэйчел Мэддоу обещала раскрыть подробности позднее.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ведущая авторской программы на канале американской телекомпании MSNBC Рэйчел Мэддоу утверждает, что в ее распоряжении оказалась налоговая декларация президента США Дональда Трампа. Об этом Мэддоу сообщила во вторник на своей странице в сети Twitter.

«Мы заполучили налоговую декларацию Трампа. Сегодня в 21:00 (04:00 мск)», — написала ведущая. Она рекомендовала отнестись к ее заявлению серьезно. Она также уточнила, что речь идет о налоговой отчетности Трампа за 2005 год, и обещала раскрыть подробности позднее.

Сам президент США и его представители неоднократно заявляли об отказе предать гласности налоговую отчетность республиканца.

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На эту позицию не повлияла даже опубликованная в январе на сайте Белого дома петиция с требованием к Трампу немедленно опубликовать сведения о его налогах. Согласно установленным правилам, для того, чтобы Белый дом отреагировал на петицию, она должна в течение месяца с момента публикации набрать как минимум 100 тыс. голосов. Эта цифра была достигнута за сутки.

28 февраля юридический комитет нижней палаты Конгресса США отклонил проект резолюции, в которой содержалось требование к Министерству юстиции США предоставить законодателям документы о финансовых партнерах американского президента.

На заседании комитета конгрессмены-демократы на протяжении нескольких часов выступали с критикой в адрес Трампа. В частности, они утверждали, что хозяин Белого дома «благосклонно настроен по отношению к России» и якобы «хочет снять с нее санкции», его семья имеет бизнес-интересы в РФ, а сам он отказался публиковать налоговые декларации.

По последним оценкам журнала Forbes, состояние Дональда Трампа превышает $3,7 млрд.

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