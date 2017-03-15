Тележурналистка грозит обнародовать налоговую декларацию Трампа за 2005 год
Рэйчел Мэддоу обещала раскрыть подробности позднее.
Рэйчел Мэддоу обещала раскрыть подробности позднее.
«Мы заполучили налоговую декларацию Трампа. Сегодня в 21:00 (04:00 мск)», — написала ведущая. Она рекомендовала отнестись к ее заявлению серьезно. Она также уточнила, что речь идет о налоговой отчетности Трампа за 2005 год, и обещала раскрыть подробности позднее.
Сам президент США и его представители неоднократно заявляли об отказе предать гласности налоговую отчетность республиканца.
На эту позицию не повлияла даже опубликованная в январе на сайте Белого дома петиция с требованием к Трампу немедленно опубликовать сведения о его налогах. Согласно установленным правилам, для того, чтобы Белый дом отреагировал на петицию, она должна в течение месяца с момента публикации набрать как минимум 100 тыс. голосов. Эта цифра была достигнута за сутки.
28 февраля юридический комитет нижней палаты Конгресса США отклонил проект резолюции, в которой содержалось требование к Министерству юстиции США предоставить законодателям документы о финансовых партнерах американского президента.
На заседании комитета
По последним оценкам журнала Forbes, состояние Дональда Трампа превышает $3,7 млрд.