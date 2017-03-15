Трамп в 2005 году заплатил $38 млн налогов при доходе в $150 млн

ВАШИНГТОН, 15 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в бытность главой Trump Organization заплатил в 2005 году $38 млн налогов при доходе в $150 млн.

Такие данные привело во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Соответствующие сведения были приведены администрацией после того, как ведущая телекомпании MSNBC Рэйчел Мэддоу на своей странице в социальной сети микроблогов Twitter сообщила, что располагает данными о налоговых отчислениях Трампа за 2005 год и намерена их обнародовать.