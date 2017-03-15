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07:41 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Дочь Манафорта подозревает его в причастности к расстрелам на Майдане

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Дочь бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта подозревает, что ее отец причастен к массовым расстрелам активистов на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом пишет Independent со ссылкой на, как предполагается, переписку дочерей Манафорта, которую взломали и обнародовали хакеры.

Ранее хакеры взломали переписку дочерей Манафорта — Андреа и Джессики — за период с октября 2012 по сентябрь 2016 года.

В одном из сообщений Андреа Манафорт написала своей сестре: «Не обманывай себя, деньги, которые есть у нас — это “кровавые” деньги».

Издание пишет, что Андреа, вероятно, говорит о роли своего отца в расстрелах активистов на Майдане в феврале 2014 года.

В другом сообщении Андреа написала сестре: «Знаешь ли ты, чья стратегия должна была спровоцировать это, отправить этих людей и заставить их убить?».

Адвокат родственников Небесной сотни Евгения Закревская выразила надежду, что Манафорт «разъяснит обвинения».

Ранее издание Politico сообщало, что семья Пола Манафорта осуждала его действия в Украине, а также его сотрудничество с тогдашним кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

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