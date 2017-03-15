Полиция со стрельбой задержала колонну сторонников блокады под Краматорском
Полиция задержала колонну активистов «блокады Донбасса», сделав предупредительные выстрелы в воздух. Об этом сообщает
Полиция задержала колонну активистов «блокады Донбасса», сделав предупредительные выстрелы в воздух. Об этом сообщает
«Около 22.00 на пути между Константиновкой и Краматорском была задержана автоколонна с гражданами, которые до этого прорвались сквозь славянский блокпост и нанесли травмы сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.
В полиции заявили, что на требование остановиться «блокадники» не реагировали и пытались спровоцировать конфликт.
«С целью прекращения противоправных действий сотрудник полиции совершил несколько предупредительных выстрелов в воздух», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что это именно та автоколонна, которая прорвалась через блокпост возле Славянска. Среди «блокадников» был и нардеп Владимир Парасюк.
«В настоящий момент на место выехала
В то же время помощница Парасюка Ирина Голуб около 00:00 15 марта сообщила в Facebook, что «Ребят только упаковали в машины и увезли в неизвестном направлении».