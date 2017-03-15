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07:46 (мск), источник: 112.ua

Полиция со стрельбой задержала колонну сторонников блокады под Краматорском

Полиция задержала колонну активистов «блокады Донбасса», сделав предупредительные выстрелы в воздух. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Источник: 112.ua

«Около 22.00 на пути между Константиновкой и Краматорском была задержана автоколонна с гражданами, которые до этого прорвались сквозь славянский блокпост и нанесли травмы сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

В полиции заявили, что на требование остановиться «блокадники» не реагировали и пытались спровоцировать конфликт.

«С целью прекращения противоправных действий сотрудник полиции совершил несколько предупредительных выстрелов в воздух», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что это именно та автоколонна, которая прорвалась через блокпост возле Славянска. Среди «блокадников» был и нардеп Владимир Парасюк.

«В настоящий момент на место выехала следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции с целью проведения следственных действий. Проводится проверка», — заявили в полиции.

В то же время помощница Парасюка Ирина Голуб около 00:00 15 марта сообщила в Facebook, что «Ребят только упаковали в машины и увезли в неизвестном направлении».

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