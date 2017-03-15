Игорь Чемерис так и не погасил свои многомиллионные долги — главный пристав Приморья

Владивосток, 15 марта, PrimaMedia.

Депутат Законодательного собрания Приморского края Игорь Чемерис так и не погасил свой многомиллионный долг перед частной организацией. Ни запрет на выезд заграницу, ни арест имущества в Москве, наложенные в качестве обеспечительных мер судебными приставами, не подтолкнули председателя социального комитета краевого парламента к погашению долга в 49 млн рублей. Об этом на встрече с журналистами во вторник, 14 марта рассказал руководитель краевого управления Федеральной службы судебных приставов Алексей Кузнецов, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Как сообщил главный пристав Приморья, исполнительное производство в отношении депутата ЗС ПК еще не закрыто, потому что Игорь Чемерис так и не погасил свой долг в 49 млн рублей перед частной организацией.

«В отношении него были приняты ограничительные меры — запрещен выезд за границу, а также наложен арест на имущество в Москве. Но сейчас какие-либо процессуальные действия в отношении Чемериса отложены до тех пор, пока не будет определена судьба с арестованным имуществом», — сказал Алексей Кузнецов.

От ИА PrimaMedia напомним, что согласно информации УФССП России по Приморскому краю, долг Игоря Чемериса перед ООО «Сетьстройкомплект» составляет 49 млн рублей. Иск от компании к депутату поступил еще в августе 2014 года и касался задолженности по договору займа и обращении взыскания на предмет залога акций ОАО «Тихоокеанская энергетическая компания». В 2016 году в рамках исполнительного производства судебные приставы арестовали имущество депутата. Кроме того, в качестве обеспечительных мер был наложен запрет на продажу автомобиля и на выезд за пределы Российской Федерации.