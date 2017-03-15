Гражданство России смогут получить все, кто родился в СССР

«Право почвы» — это юридический термин, закрепляющий право получения гражданства того или иного государства за лицами, родившимися на территории этого государства независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.

Затулин и Поклонская предлагают упростить процедуру получения российского гражданства для уроженцев и потомков жителей территорий бывшего Советского Союза и Российской империи.

Затулин и Поклонская предлагают упростить процедуру получения российского гражданства для уроженцев и потомков жителей территорий бывшего Советского Союза и Российской империи.

При этом законопроект отменяет требование, которое больше всего препятствует массовому получению гражданства России носителями русского языка. Сейчас, чтобы получить гражданство России, нужно предоставить документ, удостоверяющий выход из иностранного гражданства.

А, например, Украина, Латвия и Эстония такой документ не выдают, ссылаясь на то, что по международным нормам человек не имеет права даже временно оставаться без какого-либо гражданства. Получается замкнутый круг.

Законопроект уже получил положительную оценку думского комитета по делам национальностей.