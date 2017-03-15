Корпорацию развития Иркутской области возглавил Олег Севрюков
Назначен очередной руководитель Корпорации развития Иркутской области.
Назначен очередной руководитель Корпорации развития Иркутской области.
Генеральным директором АО «Корпорация развития Иркутской области» назначен Олег Севрюков. Как 15 марта 2017 года «Байкал Инфо» уточнили в учреждении, он вступил в должность с 9 марта. Напомним, ранее КРИО возглавлял Анатолий Коляда.
Министр Экономического развития Иркутской области Антон Логашов, отвечая на вопрос