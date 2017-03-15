Корпорацию развития Иркутской области возглавил Олег Севрюков

Генеральным директором АО «Корпорация развития Иркутской области» назначен Олег Севрюков. Как 15 марта 2017 года «Байкал Инфо» уточнили в учреждении, он вступил в должность с 9 марта. Напомним, ранее КРИО возглавлял Анатолий Коляда.

Министр Экономического развития Иркутской области Антон Логашов, отвечая на вопрос вице-спикера Законодательного собрания региона Андрея Лабыгина на заседании фракции «Единой России» в ЗС, рассказал, что собирается представить нового руководителя КРИО 15 марта на заседании комитета по собственности и экономической политике ЗС.