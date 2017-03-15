Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Россияне предпочли ипотеку аренде
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Как читать рекламу недвижимости между строк
Московские дороги помоют с шампунем
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
16Неслабый пол
8Тайский День слона
06:41 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о планах США обвинить хакеров в России в краже аккаунтов Yahoo

Минюст США предъявит обвинение хакерам в России и Канаде. По данным ведомства, они могли быть причастны ко взлому аккаунтов Yahoo, узнал Bloomberg.

Источник: Reuters

Министерство юстиции США в ближайшее время планирует предъявить обвинения, связанные со взломом аккаунтов американской компании Yahoo. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Читайте также
Норвегия экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в хакерстве

Подозреваемыми в хакерских атаках являются четыре человека. По словам собеседника агентства, один из них сейчас находится в Канаде, трое остальных временно проживают в России. В планах властей страны арестовать подозреваемых как можно скорее.

Представители ​Yahoo и Минюста отказались от комментариев агентству.

Компания неоднократно сообщала об утечке данных пользователей. В сентябре прошлого года Yahoo​ ​рассказала о хищении данных 500 млн учетных записей пользователей после хакерской атаки в 2014 году. Злоумышленникам удалось похитить имена пользователей, их адреса электронной почты, номера телефонов, а также логины и пароли. При этом в компании отмечали, что среди украденных данных нет информации о банковских счетах и картах пользователей, а также незащищенных паролей.

В декабре прошлого года компания заявила, что ей удалось раскрыть новый хакерский взлом.

В результате него, по данным Yahoo, злоумышленникам удалось похитить данные более 1 млрд пользователей

Из-за хакерских атак телекоммуникационная компания Verizon купит Yahoo на $350 млн. дешевле, чем изначально планировалось. С учетом скидки стоимость сделки составит $4,48 млрд. ​Yahoo также пришлось потратить $10 млн на решение юридических разногласий, вызванных кражей данных.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Дмитрия Анатольевича не уберегли»: Путин о болезни Медведева
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СМИ: Елизавета II одобрит законопроект о Brexit 16 марта
Правительство РФ поддержало запрет на выезд полицейских за рубеж
США намерены выделить Украине $54 миллиона для внедрения реформ
МАК заявил о рекордном количестве авиапроисшествий в 2016 году
Волейболиста сняли с рейса «Победы» из-за длинных ног
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь