СМИ узнали о планах США обвинить хакеров в России в краже аккаунтов Yahoo

Министерство юстиции США в ближайшее время планирует предъявить обвинения, связанные со взломом аккаунтов американской компании Yahoo. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Подозреваемыми в хакерских атаках являются четыре человека. По словам собеседника агентства, один из них сейчас находится в Канаде, трое остальных временно проживают в России. В планах властей страны арестовать подозреваемых как можно скорее.

Представители ​Yahoo и Минюста отказались от комментариев агентству.

Компания неоднократно сообщала об утечке данных пользователей. В сентябре прошлого года Yahoo​ ​рассказала о хищении данных 500 млн учетных записей пользователей после хакерской атаки в 2014 году. Злоумышленникам удалось похитить имена пользователей, их адреса электронной почты, номера телефонов, а также логины и пароли. При этом в компании отмечали, что среди украденных данных нет информации о банковских счетах и картах пользователей, а также незащищенных паролей.

В декабре прошлого года компания заявила, что ей удалось раскрыть новый хакерский взлом.