Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров поставил точку в вопросе санкций - ЕС проиграл - СМИ
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Только сейчас открывается тайна смерти Николая Еременко
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Боевики ИГИЛ недовольны оружием, которое продает им Украина – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
10Освобожденная Пальмира
07:54 (мск), источник: УНИАН

Гройсман и Эрдоган договорились о реализации конкретных экономических проектов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган договорились о реализации конкретных экономических проектов.

Источник: УНИАН

Как сообщает Правительственный портал, об активизации экономического сотрудничества двух стран стороны договорились во время встречи в рамках официального визита украинского премьера в Анкару.

Гройсман отметил, что Украина имеет замкнутый цикл создания и производства пассажирских и транспортных самолетов. Этот опыт, воплощенный в самолетах Ан-148/158, может быть использован в проекте создания турецкого среднемагистрального самолета.

Премьер-министр призвал турецкую сторону к более тесному взаимодействию в энергетической сфере, в частности относительно привлечения украинских компаний к строительству и модернизации газохранилищ.

В центре внимания переговоров была также взаимодействие в транспортной сфере. Решено расширить сеть авиационного сообщения между двумя странами, в том числе по налаживанию рейсов из Украины в туристические центры Анталия и Измир.

Также Гройсман отметил необходимость провести до конца 2017 года в Анкаре 11 заседание двусторонней межправительственной Комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Обострение в зоне АТО: за сутки боевики более 100 раз обстреляли позиции ВСУ
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СМИ узнали о возбуждении СК дела о зарплате главы «Почты России»
Правительство РФ поддержало запрет на выезд полицейских за рубеж
США намерены выделить Украине $54 миллиона для внедрения реформ
СМИ: США хотят обвинить хакеров в России в краже аккаунтов Yahoo
МАК заявил о рекордном количестве авиапроисшествий в 2016 году
Волейболиста сняли с рейса «Победы» из-за длинных ног
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь