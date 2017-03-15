Венесуэльский парламент объявил гуманитарный кризис в стране

«Логичным было бы, чтобы правительство объявило чрезвычайное положение в гуманитарной сфере, но оно пытается спрятать правду и разрушить производство», — приводит портал Nacional слова Борхеса.

Глава национальной ассамблеи заявил, что парламент требует от властей открыть специальный гуманитарный канал, по которому в страну сможет поступать иностранная помощь, для решения проблемы бедности, голода и нищеты в Венесуэле.

Это уже второй случай, когда парламент объявляет ЧП в гуманитарной сфере. Первый раз оно было объявлено в феврале 2016 года, а затем, в апреле, большинство оппозиционного парламента проголосовало за отставку министра продовольствия Родольфо Марко Торреса, возложив на него ответственность за острый дефицит продуктов питания.