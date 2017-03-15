Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров поставил точку в вопросе санкций - ЕС проиграл - СМИ
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Москва дала Лукашенко две недели: Минску грозит Майдан – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
10Освобожденная Пальмира
07:29 (мск), источник: Newtimes.kz

Скандал cо съеденными мышами подарками в ЗКО получил продолжение

После скандала cо съеденными мышами подарками уволили руководителя отдела образования в ЗКО, передает информационный портал «Мой город».

Источник: Newtimes.kz

Прокуратура провела проверку в отделе образования Акжайыкского района после информации о том, что приобретенные на 5 млн тенге новогодние подарки для малообеспеченных семей были испорчены мышами.

«В ходе проверки установлены грубейшие нарушения, дискредитирующие государственную службу со стороны руководителя отдела образования Мереке Зинаелиева, выразившиеся в приобретении товара с предпринимателями без проведения конкурса государственных закупок», ― сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.

В связи с этим руководитель Акжайыкского районного отдела образования Зиналиев освобождён от занимаемой должности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Количество проблемных жилых комплексов в Астане сократилось
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СМИ узнали о возбуждении СК дела о зарплате главы «Почты России»
Правительство РФ поддержало запрет на выезд полицейских за рубеж
США намерены выделить Украине $54 миллиона для внедрения реформ
СМИ: США хотят обвинить хакеров в России в краже аккаунтов Yahoo
МАК заявил о рекордном количестве авиапроисшествий в 2016 году
Волейболиста сняли с рейса «Победы» из-за длинных ног
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Смольный выселит бизнесменов, имеющих долги за ЖКУ
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь