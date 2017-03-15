Скандал cо съеденными мышами подарками в ЗКО получил продолжение

Прокуратура провела проверку в отделе образования Акжайыкского района после информации о том, что приобретенные на 5 млн тенге новогодние подарки для малообеспеченных семей были испорчены мышами.

«В ходе проверки установлены грубейшие нарушения, дискредитирующие государственную службу со стороны руководителя отдела образования Мереке Зинаелиева, выразившиеся в приобретении товара с предпринимателями без проведения конкурса государственных закупок», ― сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.

В связи с этим руководитель Акжайыкского районного отдела образования Зиналиев освобождён от занимаемой должности.