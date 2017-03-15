Председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен прибудет в Беларусь

С гостьей встретятся спикеры обеих палат белорусского парламента Владимир Андрейченко и Михаил Мясникович. Планируется обсудить вопросы сотрудничества Национального собрания и ПА ОБСЕ, в том числе проведения в июле 2017 года в Минске 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи. По этому поводу сторонами будет подписано соглашение.

Помимо Кристин Муттонен, в составе делегации ПА ОБСЕ генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Роберто Монтелла и заместитель генсекретаря Густаво Пайярес.

Как отметили в пресс-службе, визит председателя ПА ОБСЕ станет третьим визитом председателей этой организации в Беларусь. Так, в 2009 году страну посетил Жоао Соареш, в 2012 году — Риккардо Мильори.

Летняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске 5—9 июля и будет посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе. Всего в период сессии ожидается около 700 гостей. В целом планируется насыщенная программа, которая включает заседание постоянного комитета ПА ОБСЕ и общих комитетов по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Парламентская ассамблея ОБСЕ создана в апреле 1991 года в Мадриде (Испания), в ее работе участвуют 323 парламентария, которые представляют 57 стран. Основными задачами являются содействие межпарламентскому диалогу, поддержка демократических институтов в государствах — участниках ОБСЕ, развитие сотрудничества и безопасности в регионе. Главное событие в деятельности ПА ОБСЕ — ежегодная летняя сессия, на которой выбираются руководство и должностные лица ассамблеи, принимаются декларации и резолюции.