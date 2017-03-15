Председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен прибудет в Беларусь
15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен прибудет сегодня в Беларусь, сообщили БЕЛТА в
15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен прибудет сегодня в Беларусь, сообщили БЕЛТА в
С гостьей встретятся спикеры обеих палат белорусского парламента Владимир Андрейченко и Михаил Мясникович. Планируется обсудить вопросы сотрудничества Национального собрания и ПА ОБСЕ, в том числе проведения в июле 2017 года в Минске 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи. По этому поводу сторонами будет подписано соглашение.
Помимо Кристин Муттонен, в составе делегации ПА ОБСЕ генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Роберто Монтелла и заместитель генсекретаря Густаво Пайярес.
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Летняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске
Парламентская ассамблея ОБСЕ создана в апреле 1991 года в Мадриде (Испания), в ее работе участвуют 323 парламентария, которые представляют 57 стран. Основными задачами являются содействие межпарламентскому диалогу, поддержка демократических институтов в государствах — участниках ОБСЕ, развитие сотрудничества и безопасности в регионе. Главное событие в деятельности ПА ОБСЕ — ежегодная летняя сессия, на которой выбираются руководство и должностные лица ассамблеи, принимаются декларации и резолюции.