Руководителей операции в Княжичах обвинят в тяжких преступлениях, — Луценко

Он сообщил, что следствию известны все детали спецоперации в селе Княжичи Броварского района Киевской области, в ходе которой произошла перестрелка между правоохранителями.

Луценко заявил, что к ответственности привлекут не только работников охраны, но и руководство полицейской разведки.

«Следствие установило, что полицейская разведка знала об ограблении дома в Княжичах. И от руководства сотрудники разведки получили указание не предпринимать никаких предупредительных мер. Тогда грабители на машине доехали до Киева, где на АЗС сменили автомобиль, а уже через некоторое время туда приехала полиция и задержала четырех человек с сумкой. А в отделение полиции доставили только трех человек и без этой сумки», — рассказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что экспертиза четко установила, что первым выстрелил один из работников полиции охраны, и что этот выстрел стал «спусковым крючком». Луценко считает, что это дело характеризует структурный хаос в полиции.

«Несмотря на то, что сейчас еще продолжаются важные экспертизы по стрельбе в Княжичах, я с уверенностью могу сказать, что руководство спецоперации, которое непосредственно присутствовало на месте стрельбы, будет обвинено в очень тяжких преступлениях».

Он также заявил, что гарантирует передачу их дел в суд. «Однако, каким будет решение этого суда, от меня не зависит», — констатировал Луценко.

В январе 2017 года по итогам служебной проверки по делу о перестрелке в Княжичах освободили 7 офицеров полиции, которые находились на руководящих и оперативных должностях.