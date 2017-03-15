Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров поставил точку в вопросе санкций - ЕС проиграл - СМИ
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Меркель назвала причину отмены намеченной встречи с Трампом
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Украинская судья поразила соцсети «боевым раскрасом»
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
10Освобожденная Пальмира
07:50 (мск), источник: РБК - Украина

Руководителей операции в Княжичах обвинят в тяжких преступлениях, — Луценко

Руководители операции в Княжичах получат обвинения в тяжких преступлениях, поскольку их служебная халатность привела к гибели людей. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в программе «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK.

Он сообщил, что следствию известны все детали спецоперации в селе Княжичи Броварского района Киевской области, в ходе которой произошла перестрелка между правоохранителями.

Луценко заявил, что к ответственности привлекут не только работников охраны, но и руководство полицейской разведки.

«Следствие установило, что полицейская разведка знала об ограблении дома в Княжичах. И от руководства сотрудники разведки получили указание не предпринимать никаких предупредительных мер. Тогда грабители на машине доехали до Киева, где на АЗС сменили автомобиль, а уже через некоторое время туда приехала полиция и задержала четырех человек с сумкой. А в отделение полиции доставили только трех человек и без этой сумки», — рассказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что экспертиза четко установила, что первым выстрелил один из работников полиции охраны, и что этот выстрел стал «спусковым крючком». Луценко считает, что это дело характеризует структурный хаос в полиции.

«Несмотря на то, что сейчас еще продолжаются важные экспертизы по стрельбе в Княжичах, я с уверенностью могу сказать, что руководство спецоперации, которое непосредственно присутствовало на месте стрельбы, будет обвинено в очень тяжких преступлениях».

Он также заявил, что гарантирует передачу их дел в суд. «Однако, каким будет решение этого суда, от меня не зависит», — констатировал Луценко.

В январе 2017 года по итогам служебной проверки по делу о перестрелке в Княжичах освободили 7 офицеров полиции, которые находились на руководящих и оперативных должностях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СМИ узнали о возбуждении СК дела о зарплате главы «Почты России»
Правительство РФ поддержало запрет на выезд полицейских за рубеж
США намерены выделить Украине $54 миллиона для внедрения реформ
СМИ: США хотят обвинить хакеров в России в краже аккаунтов Yahoo
МАК заявил о рекордном количестве авиапроисшествий в 2016 году
Волейболиста сняли с рейса «Победы» из-за длинных ног
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь