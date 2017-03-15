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09:28 (мск), источник: Volga News

Завод «Балтика-Самара» начал выпуск безалкогольной продукции

На самарском предприятии пивоваренной компании «Балтика» 14 марта состоялся запуск производства безалкогольного пива. Старт оборудованию новой производственной линии дал вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

Как отметил глава областного минэкономразвития, компания является крупным работодателем и одним из крупнейших налогоплательщиков, что крайне важно для региона. Областные власти поддержали инициативу компании по созданию производства безалкогольного пива.

«Запуск безалкогольных линий полностью соответствует концепции государственной политики нашей страны в части снижения потребления алкоголя в целом, — подчеркнул Александр Кобенко. — Чем больше будет таких производств, тем более здоровым будет наше население».

Самарский завод «Балтика» стал четвертой площадкой компании, на которой открылось производство безалкогольной продукции. Инвестиции в новую высокотехнологичную линию составили 57 млн рублей. Это позволит увеличить загрузку предприятия, улучшить доставку безалкогольной продукции в другие регионы, а также создаст предпосылки для экспорта.

Как рассказал вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям пивоваренной компании «Балтика» Алексей Кедрин, компания занимает 60% рынка безалкогольного пива в России, в свое время именно она первой в стране выпустила данный продукт.

«Самарская область — очень важный регион для развития компании, — отметил он. — С точки зрения логистики это удобство для продвижения продукции в другие регионы. Условия для бизнеса, которые существуют в Самарской области позволяют компании развиваться. При отрицательной динамике рынка пива, спрос на безалкогольное пиво растет. Эти факторы и повлияли на решение инвестировать в развитие производства в Самаре».

По словам Алексея Кедрина, инвестиции в новую линию в масштабах крупной компании не столь велики, но для безалкогольного производства почти миллион долларов — это достаточно значимая сумма.

В линейке продукции «Балтики» безалкогольное пиво занимает порядка 1%, при этом в прошлом году объемы пива с нулевым содержанием алкоголя у компании увеличились на 12%.

На самарском предприятии инсталлирована линия, позволяющая производить в час 2 тыс. литров безалкогольного пива. Пиво «Балтика 0» будет выпускаться в двух видах упаковки — стеклянной бутылке и алюминиевой банке — и поставляться во все регионы Приволжского и Уральского федеральных округов. Объем выпуска продукции будет зависеть от потребления.

«Пивной рынок ежегодно снижается, и за счет того, что мы запускаем безалкогольные линии, мы поддерживаем объем производства на том же уровне. То есть, не сокращаем объем и не теряем рабочие места», — подчеркнул директор завода «Балтика-Самара» Сергей Щекин.

По словам Александра Кобенко, компания «Балтика» является технологическим лидером рынка и постоянно работает над качеством продукции, над повышением эффективности производства. Кроме того, компания ежегодно входит в топ-5 и топ-7 крупнейших налогоплательщиков Самарской области. По итогам прошлого года налоговые поступления от завода «Балтика» составили 9 млрд рублей. На предприятии трудятся 500 человек.

«Рынок безалкогольного пива сегодня является растущим, — сказал он. — Загрузка предприятия составляет порядка 42 млн декалитров в год при мощностях в 65 млн декалитров. Мы видим, что потенциал развития у компании достаточно большой и тесно взаимодействуем по всем аспектам работы компании, помогая решать все возникающие вопросы. Компания “Балтика” является нашим долгосрочным и надежным партнером на протяжении последних 15 лет. Мы поддерживаем все инициативы компании как по поддержке существующей продуктовой линейки, так и по ее развитию. Для нас это потенциал в создании новых рабочих мест, в увеличении налоговых поступлений, и в расширении представленности нашего региона на внешних рынках, в том числе на экспортных. Хочу пожелать заводу успехов, и заверить в том, что правительство региона будет и дальше тесно взаимодействовать с компанией, поддерживать инициативы и помогать в решении возникающих вопросов», — заключил вице-губернатор.

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