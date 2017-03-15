Завод «Балтика-Самара» начал выпуск безалкогольной продукции
На самарском предприятии пивоваренной компании «Балтика» 14 марта состоялся запуск производства безалкогольного пива. Старт оборудованию новой производственной линии дал
На самарском предприятии пивоваренной компании «Балтика» 14 марта состоялся запуск производства безалкогольного пива. Старт оборудованию новой производственной линии дал
Как отметил глава областного минэкономразвития, компания является крупным работодателем и одним из крупнейших налогоплательщиков, что крайне важно для региона. Областные власти поддержали инициативу компании по созданию производства безалкогольного пива.
«Запуск безалкогольных линий полностью соответствует концепции государственной политики нашей страны в части снижения потребления алкоголя в целом, — подчеркнул Александр Кобенко. — Чем больше будет таких производств, тем более здоровым будет наше население».
Самарский завод «Балтика» стал четвертой площадкой компании, на которой открылось производство безалкогольной продукции. Инвестиции в новую высокотехнологичную линию составили 57 млн рублей. Это позволит увеличить загрузку предприятия, улучшить доставку безалкогольной продукции в другие регионы, а также создаст предпосылки для экспорта.
Как рассказал
«Самарская область — очень важный регион для развития компании, — отметил он. — С точки зрения логистики это удобство для продвижения продукции в другие регионы. Условия для бизнеса, которые существуют в Самарской области позволяют компании развиваться. При отрицательной динамике рынка пива, спрос на безалкогольное пиво растет. Эти факторы и повлияли на решение инвестировать в развитие производства в Самаре».
По словам Алексея Кедрина, инвестиции в новую линию в масштабах крупной компании не столь велики, но для безалкогольного производства почти миллион долларов — это достаточно значимая сумма.
В линейке продукции «Балтики» безалкогольное пиво занимает порядка 1%, при этом в прошлом году объемы пива с нулевым содержанием алкоголя у компании увеличились на 12%.
На самарском предприятии инсталлирована линия, позволяющая производить в час 2 тыс. литров безалкогольного пива. Пиво «Балтика 0» будет выпускаться в двух видах упаковки — стеклянной бутылке и алюминиевой банке — и поставляться во все регионы Приволжского и Уральского федеральных округов. Объем выпуска продукции будет зависеть от потребления.
«Пивной рынок ежегодно снижается, и за счет того, что мы запускаем безалкогольные линии, мы поддерживаем объем производства на том же уровне. То есть, не сокращаем объем и не теряем рабочие места», — подчеркнул директор завода «Балтика-Самара» Сергей Щекин.
По словам Александра Кобенко, компания «Балтика» является технологическим лидером рынка и постоянно работает над качеством продукции, над повышением эффективности производства. Кроме того, компания ежегодно входит в топ-5 и топ-7 крупнейших налогоплательщиков Самарской области. По итогам прошлого года налоговые поступления от завода «Балтика» составили 9 млрд рублей. На предприятии трудятся 500 человек.
«Рынок безалкогольного пива сегодня является растущим, — сказал он. — Загрузка предприятия составляет порядка 42 млн декалитров в год при мощностях в 65 млн декалитров. Мы видим, что потенциал развития у компании достаточно большой и тесно взаимодействуем по всем аспектам работы компании, помогая решать все возникающие вопросы. Компания “Балтика” является нашим долгосрочным и надежным партнером на протяжении последних 15 лет. Мы поддерживаем все инициативы компании как по поддержке существующей продуктовой линейки, так и по ее развитию. Для нас это потенциал в создании новых рабочих мест, в увеличении налоговых поступлений, и в расширении представленности нашего региона на внешних рынках, в том числе на экспортных. Хочу пожелать заводу успехов, и заверить в том, что правительство региона будет и дальше тесно взаимодействовать с компанией, поддерживать инициативы и помогать в решении возникающих вопросов», — заключил