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08:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловская Общественная палата собирается на тайное заседание

Что будут скрывать?

Источник: УралИнформБюро

Неожиданно для местной прессы днем 15 марта 2017 года Общественная палата Свердловской области соберется для обсуждения важных вопросов. Как это принято в последнее время, если дискуссию общественников надо скрыть от лишних глаз и ушей, заседание перенесено из штаб-квартиры ОП в резиденцию губернатора, куда те же журналисты без пропуска пройти не могут.

О нынешнем заседании практически все екатеринбургские СМИ в неведении. Ни сама палата, ни губернаторские структуры о нем прессу не извещали. Такую скрытность можно объяснить важностью повестки.

Как стало известно «Уралинформбюро», 15 марта предстоит обсудить два вопроса. В частности, утвердить Доклад «О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской области». Вряд ли данный многостраничный документ составляет какую-либо тайну от общественности.

Зато выборы представителя свердловской ОП в новый состав Общественной палаты РФ обещают быть жаркими. Вот эту процедуру, возможно, и хотят закрыть от посторонних.

По данным источников, главным претендентом на «посольскую» должность является заместитель председателя ОП Владимир Винницкий. Известный адвокат был членом федеральной ОП прежнего созыва. Но у него есть конкуренты, которые на заседании 15 марта молчать не будут.

«Уралинформбюро» намерено попасть на «тайный полдник» ОП.

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