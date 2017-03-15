Свердловская Общественная палата собирается на тайное заседание
Что будут скрывать?
Что будут скрывать?
Неожиданно для местной прессы днем 15 марта 2017 года Общественная палата Свердловской области соберется для обсуждения важных вопросов. Как это принято в последнее время, если дискуссию общественников надо скрыть от лишних глаз и ушей, заседание перенесено из
О нынешнем заседании практически все екатеринбургские СМИ в неведении. Ни сама палата, ни губернаторские структуры о нем прессу не извещали. Такую скрытность можно объяснить важностью повестки.
Как стало известно «Уралинформбюро», 15 марта предстоит обсудить два вопроса. В частности, утвердить Доклад «О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской области». Вряд ли данный многостраничный документ составляет
Зато выборы представителя свердловской ОП в новый состав Общественной палаты РФ обещают быть жаркими. Вот эту процедуру, возможно, и хотят закрыть от посторонних.
По данным источников, главным претендентом на «посольскую» должность является заместитель председателя ОП Владимир Винницкий. Известный адвокат был членом федеральной ОП прежнего созыва. Но у него есть конкуренты, которые на заседании 15 марта молчать не будут.
«Уралинформбюро» намерено попасть на «тайный полдник» ОП.