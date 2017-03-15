Рустэм Хамитов: «Главная причина роста производства — успешная адаптация башкирских компаний к новым экономическим условиям»

Одна из причин роста поизводства, считает глава республики, — успешная адаптация башкирских компаний к новым экономическим условиям, связанным с механизмом санкций и контрсанкций, ограничениями по спросу — и внутренними, и внешними.

«Первые год-два бизнесу было тяжело, топ-менеджмент не знал, как действовать, оборвались связи, наработанные годами. Но при этом все предприятия проявили гибкость: кто-то учился самостоятельно, а многим государство помогало, — анализирует Рустэм Хамитов. — Общими усилиями переформатирование произошло, и сейчас компании не испытывают каких-то сложностей, связанных с санкциями. Руководителей, которые убеждены, что технологически только Запад может обеспечить их производство, не более 10—20 процентов, остальные ориентированы на собственные силы, импортозамещение. Не могу сказать, что адаптация завершена полностью, это сложный процесс, но предприятия приспособились, об этом говорят цифры. На 10—12 процентов в декабре — январе выросло потребление электроэнергии и воды. Значит, предприятия работают, выходят на докризисный уровень. Растет экспорт химической, машиностроительной продукции. Можно охарактеризовать ситуацию как стабилизирующуюся. Признаков ухудшения мы не видим. Наоборот, есть небольшое, но постоянное движение вперед».

Глава республики считает, что сейчас необходимо думать о том, «как укрепить веру бизнеса и общества в надежность сегодняшнего экономического курса, в правильность ориентиров. В условиях продолжающихся споров сделать это непросто. Одни исповедуют либеральные ценности, считают, что надо все приватизировать, отдать в руки рынка. Другие убеждены, что государство должно активно участвовать в инвестиционном процессе, в управлении экономикой. Может быть, и поэтому желающих направлять свои ресурсы в новое строительство не так много, как хотелось бы».