Трутнев готовит законопроект о возмещении расходов инвесторов на Дальнем Востоке
Соответствующий законопроект может быть разработан до конца первого полугодия.
Соответствующий законопроект может быть разработан до конца первого полугодия.
Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.
Минфин в целом одобрил идею о налоговых вычетах для инвесторов, которые возьмут на себя расходы по строительству инфраструктуры в рамках реализации своих проектов на Дальнем Востоке. Соответствующий законопроект может быть разработан до конца первого полугодия с тем, чтобы мера начала действовать уже в 2018 году. Об этом заявил
«С Минфином обсуждали. Они скорее согласны. Льготы будут предоставляться по федеральным налогам. Что касается сроков, я надеюсь, что мы в течение первого, максимум, второго квартала эту работу (подготовки законопроекта) закончим», — сказал
Он не стал конкретизировать, какие именно разногласия остались с Минфином. «Но мы точно этот закон примем, как и до сих пор принимали все законы, которые нужны для развития Дальнего Востока. Любое сопротивление может быть временным, а успех должен быть постоянным», — добавил Трутнев.
В конце февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Трутнев сообщил, что инвесторы, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, смогут вернуть вложения в инфраструктуру в виде налогового вычета. «Я уже говорил, что система должна быть самонастраивающейся, саморазвивающейся. В качестве одного из таких элементов, когда развитие создает условия для дальнейшего привлечения инвестиций, мы планируем в ближайшее время принять законы, связанные с возможностью получать налоговый вычет в объеме вложений в инфраструктуру. Чтобы не из бюджета все деньги на строительство инфраструктуры добывать, это