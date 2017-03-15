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11:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Трутнев готовит законопроект о возмещении расходов инвесторов на Дальнем Востоке

Соответствующий законопроект может быть разработан до конца первого полугодия.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.

Минфин в целом одобрил идею о налоговых вычетах для инвесторов, которые возьмут на себя расходы по строительству инфраструктуры в рамках реализации своих проектов на Дальнем Востоке. Соответствующий законопроект может быть разработан до конца первого полугодия с тем, чтобы мера начала действовать уже в 2018 году. Об этом заявил вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ТАСС.

«С Минфином обсуждали. Они скорее согласны. Льготы будут предоставляться по федеральным налогам. Что касается сроков, я надеюсь, что мы в течение первого, максимум, второго квартала эту работу (подготовки законопроекта) закончим», — сказал вице-премьер, добавив, что в начале 2018 года указанная мера поддержки должна заработать.

Он не стал конкретизировать, какие именно разногласия остались с Минфином. «Но мы точно этот закон примем, как и до сих пор принимали все законы, которые нужны для развития Дальнего Востока. Любое сопротивление может быть временным, а успех должен быть постоянным», — добавил Трутнев.

В конце февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Трутнев сообщил, что инвесторы, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, смогут вернуть вложения в инфраструктуру в виде налогового вычета. «Я уже говорил, что система должна быть самонастраивающейся, саморазвивающейся. В качестве одного из таких элементов, когда развитие создает условия для дальнейшего привлечения инвестиций, мы планируем в ближайшее время принять законы, связанные с возможностью получать налоговый вычет в объеме вложений в инфраструктуру. Чтобы не из бюджета все деньги на строительство инфраструктуры добывать, это все-таки сложно, объем инвестиций растет, а чтобы инвестор мог совершенно спокойно, практически в заявительном порядке исходить из того, что его задача построить новое предприятие, а за инфраструктуру заплатит государство, но заплатит налоговым вычетом, а не прямыми бюджетными субсидиями. В ближайшее время мы этот закон будем вносить в правительство», — указал Трутнев.

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