Трутнев готовит законопроект о возмещении расходов инвесторов на Дальнем Востоке

Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.

Минфин в целом одобрил идею о налоговых вычетах для инвесторов, которые возьмут на себя расходы по строительству инфраструктуры в рамках реализации своих проектов на Дальнем Востоке. Соответствующий законопроект может быть разработан до конца первого полугодия с тем, чтобы мера начала действовать уже в 2018 году. Об этом заявил вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ТАСС.

«С Минфином обсуждали. Они скорее согласны. Льготы будут предоставляться по федеральным налогам. Что касается сроков, я надеюсь, что мы в течение первого, максимум, второго квартала эту работу (подготовки законопроекта) закончим», — сказал вице-премьер, добавив, что в начале 2018 года указанная мера поддержки должна заработать.

Он не стал конкретизировать, какие именно разногласия остались с Минфином. «Но мы точно этот закон примем, как и до сих пор принимали все законы, которые нужны для развития Дальнего Востока. Любое сопротивление может быть временным, а успех должен быть постоянным», — добавил Трутнев.