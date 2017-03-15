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11:00 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Как часто депутаты парламента Приморья прогуливают заседания, теперь могут узнать все

Аппарат Заксобрания рассекретил в Интернете данные о посещениях основных мероприятий.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 марта, PrimaMedia.

Любой житель Приморского края теперь может видеть, как часто депутат прогуливает или посещает заседания Законодательного собрания и профильных комитетов. На официальном сайте краевого парламента появилась страница, где отражается соответствующая статистика посещений, передает ИА PrimaMedia.

Как отмечают в пресс-службе Заксобрания Приморья, новации связаны с тем, что приморский парламент ввел жесткие наказания для народных избранников, игнорирующих свои обязанности. Новые поправки в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края» дают возможность досрочно прекращать полномочия за прогулы. Также нарушителей будут лишать денежного вознаграждения пропорционально времени отсутствия и высказывать порицание за первый пропуск.

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик, являющийся одним из инициаторов этого закона, надеется, что это окажет влияние на тех, кто систематически пропускает заседания, нарушает дисциплину и мешает работе краевых парламентариев. «Здесь мы ориентируемся на федеральных законодателей, утвердивших целый комплекс требований, за неисполнение которых депутатские полномочия могут быть прекращены досрочно. Это совершенно правильная позиция. Каждый должен понимать, что депутатские обязанности — это непростая и очень ответственная работа. И хотел бы поблагодарить всех, кто работал над этим законопроектом, в том числе представителей других фракций».

Лишение мандата грозит только тем, кто не явился на рабочие мероприятия в парламенте по неуважительным причинам. Если же депутат пропустил заседание из-за направления в служебную командировку за пределы края, находится в очередном оплачиваемом отпуске, временно нетрудоспособен, или ему помешали форс-мажорные обстоятельства, парламентарию не стоит беспокоиться по поводу досрочного снятия полномочий. Однако отныне о своем отсутствии он должен будет заблаговременно уведомить председателей Заксобрания и комитета.

В нынешнем созыве закон «О статусе депутата» подвергся большему числу корректировок. Помимо того, что депутатов теперь могут лишить мандата за прогулы, в нем прописали увеличение числа помощников парламентариев с 7-ми до 10 человек. Семь из них могут работать по срочному трудовому договору. Кроме того, закон теперь предусматривает «порицание» или «лишение слова» для тех, кто «мешает проведению собрания». Потребность в уточнении и ужесточении ответственности депутата за неэтичные действия и высказывания, за нарушение порядка, Эта инициатива, как считают в комитете по регламенту и депутатской этике, назрела. Поводом для этой инициативы последними скандалами в парламенте, где основную роль сыграли представители фракции КПРФ. Так, в ходе самого первого заседания ЗС ПК нынешнего созыва, во время обсуждения вопроса по ограничению числа депутатов, работающих на постоянной основе, руководитель фракции КПРФ Анатолий Долгачев назвал представителей других оппозиционных фракций «гоп-компанией», председателя регламентного комитета Дмитрия Новикова сравнил с Геббельсом.

На внеочередном заседании Заксобрания в декабре, когда шло обсуждение бюджета Приморского края во втором чтении, неоднократные замечания за оскорбление коллег и поведение, которое было расценено как попытка срыва заседание, получил депутат фракции КПРФ Артем Самсонов. На итоговом в этом году заседании он также получил предупреждение за то, что назвал представителей других оппозиционных фракций, кроме КПРФ, «прихлебателями». Не сдерживал себя при высказываниях в полемике с коммунистами и председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК Игорь Чемерис («Единая Россия»). В частности, он призывал достроить скорее психиатрическую больницу и предположил, что скоро придется вызывать в Заксобрание дежурные бригады. А на январском заседании Заксобрания коммунист Самсонов и вовсе пожаловался коллегам на Чемериса в связи с тем, что тот, по словам депутата, бросился на него в перерыве с кулаками, угрожал, обещал похоронить и общался «на матах».

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