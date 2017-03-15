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08:59 (мск), источник: Новости Перми

Главу минздрава Вадима Плотникова оштрафовали на 20 тыс. рублей

Ленинский районный суд Перми 14 марта оштрафовал на 20 тыс. рублей министра здравоохранения Прикамья Вадима Плотникова. Административное наказание назначено за неисполнение июльского предписания краевого минфина.

Источник: Reuters

Ревизоры проверили, как минздрав использует свое право предъявлять поставщикам медицинских препаратов штрафные санкции и взыскивать неустойку. Выяснилось, что в 2015 году ведомство организовало 63 электронных аукциона. Среди победителей оказалось восемь частных компаний, нарушивших сроки поставок. Общий размер неустойки превысил 91 тысячу рублей. Предписанием от 18 июля 2016 года минфин обязал минздрав взыскать с коммерсантов всю неустойку и до 23 декабря представить информацию о проделанной работе.

Лишь одна фирма перечислила в краевой бюджет начисленную неустойку — около восьми тысяч рублей. Само ведомство сообщило об этом с опозданием. Замминистра финансов, начальник КРУ Наталья Калясева 15 февраля 2017 года усмотрела признаки правонарушения по ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного финансового контроля». Материал в отношении министра здравоохранения Плотникова был направлен в суд

Чиновник, извещенный о дате и месте судебного заседания, не явился. Его защитник Анастасия Хлебникова подробно рассказала о проведенной ведомством «большой претензионной работе» и заявила об отсутствии состава административного правонарушения в действиях министра. Представитель минфина Андрей Мантуров был краток: «Я хочу назвать это бездействием. Требования не выполнены. Необходим претензионный порядок — обращайтесь в суд».

Вадиму Плотникову грозили штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок от года до двух лет. Судья Екатерина Оплетина ограничилась минимальным наказанием в 20 тыс. рублей. Вынесенное 14 марта постановление может быть обжаловано в Пермский краевой суд.

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