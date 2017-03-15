Гордума передает в безвозмездное пользование помещения в центре Волгограда
Комитет гордумы по муниципальному имуществу рассмотрел 14 вопросов.
Комитет гордумы по муниципальному имуществу рассмотрел 14 вопросов.
Как сообщили РИАЦ в
Несколько проектов решений касались передачи в безвозмездное пользование объектов муниципального недвижимого имущества Волгограда. В частности, помещение, расположенное по улице 13-й Гвардейской, 12 передается прокуратуре Волгограда. Ряд помещений по ул. Хорошева, 30 «а» предполагается передать Волгоградскому областному наркологическому диспансеру.
Кроме того, волгоградским художникам под мастерские в безвозмездное пользование на пять лет выделяется часть нежилых помещений по пр. Ленина, 16, ул. Гагарина, 7 и по ул. Соколова, 8. Депутаты проголосовали за внесение проекта решения на заседание Волгоградской городской Думы.
Рассмотрели депутаты также дополнения в перечень муниципальных объектов, предполагаемых к реализации. В прогнозный план реализации вносятся дополнительно 14 пустующих помещений и других объектов.
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Как сообщила руководитель профильного департамента Ирина Кондратенко, проектом решения предлагается реализовать часть пакета акций компании, оставив в собственности муниципалитета блокирующий пакет в количестве 25 процентов +1 акция.
— Основная наша цель — обеспечить предприятию развитие с помощью инвестиций, в то же время сохранив контроль городской власти за деятельностью ИВЦ ЖКХ и ТЭК, — прокомментировал заместитель председателя комитета гордумы по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству Андрей Биленко.
Этот и другие рассмотренные вопросы будут включены в повестку ближайшего заседания городской Думы, которое запланировано на 22 марта.