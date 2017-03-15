Гордума передает в безвозмездное пользование помещения в центре Волгограда

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе гордумы Волгограда, среди них — будущие коррективы Положения о местных налогах, о даче согласия на передачу в безвозмездное пользование объектов муниципального недвижимого имущества, о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год. Рассмотрели депутаты и ряд обращений волгоградских предпринимателей, касающихся предоставления льгот по аренде муниципальных помещений.

Несколько проектов решений касались передачи в безвозмездное пользование объектов муниципального недвижимого имущества Волгограда. В частности, помещение, расположенное по улице 13-й Гвардейской, 12 передается прокуратуре Волгограда. Ряд помещений по ул. Хорошева, 30 «а» предполагается передать Волгоградскому областному наркологическому диспансеру.

Кроме того, волгоградским художникам под мастерские в безвозмездное пользование на пять лет выделяется часть нежилых помещений по пр. Ленина, 16, ул. Гагарина, 7 и по ул. Соколова, 8. Депутаты проголосовали за внесение проекта решения на заседание Волгоградской городской Думы.

Рассмотрели депутаты также дополнения в перечень муниципальных объектов, предполагаемых к реализации. В прогнозный план реализации вносятся дополнительно 14 пустующих помещений и других объектов.