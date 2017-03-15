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09:26 (мск), источник: РИАЦ

Гордума передает в безвозмездное пользование помещения в центре Волгограда

Комитет гордумы по муниципальному имуществу рассмотрел 14 вопросов.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе гордумы Волгограда, среди них — будущие коррективы Положения о местных налогах, о даче согласия на передачу в безвозмездное пользование объектов муниципального недвижимого имущества, о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год. Рассмотрели депутаты и ряд обращений волгоградских предпринимателей, касающихся предоставления льгот по аренде муниципальных помещений.

Несколько проектов решений касались передачи в безвозмездное пользование объектов муниципального недвижимого имущества Волгограда. В частности, помещение, расположенное по улице 13-й Гвардейской, 12 передается прокуратуре Волгограда. Ряд помещений по ул. Хорошева, 30 «а» предполагается передать Волгоградскому областному наркологическому диспансеру.

Кроме того, волгоградским художникам под мастерские в безвозмездное пользование на пять лет выделяется часть нежилых помещений по пр. Ленина, 16, ул. Гагарина, 7 и по ул. Соколова, 8. Депутаты проголосовали за внесение проекта решения на заседание Волгоградской городской Думы.

Рассмотрели депутаты также дополнения в перечень муниципальных объектов, предполагаемых к реализации. В прогнозный план реализации вносятся дополнительно 14 пустующих помещений и других объектов.

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Члены думского комитета одобрили предложение администрации Волгограда реализовать часть пакета акций предприятия «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда» (ИВЦ ЖКХ и ТЭК), в задачи которого входит оказание информационно-вычислительных услуг и консолидация потоков платежей за коммунальные услуги. Сегодня ИВЦ на 100 процентов принадлежит муниципалитету, при этом экономическая эффективность предприятия крайне низкая: по итогам девяти месяцев 2016 года рентабельность составила всего 0,01%.

В кардинальном обновлении нуждается, в первую очередь, техническая база: ИВЦ является IT-компанией и призвана динамично откликаться на все современные требования клиентов о качестве услуг — использовать новые технологии, взаимодействовать с абонентами онлайн, внедрять новые каналы оплаты и обеспечивать прозрачность начислений. Для выполнения всех этих задач требуются стратегические инвестиции, которые, как отмечают специалисты, городская казна не в состоянии обеспечить — на обновление материально-технической базы, серверного оборудования, основного программного продукта, модернизацию участков по работе с населением требуется не менее 250 миллионов рублей. Уже сейчас велик риск аварийных сбоев в предоставлении услуг жителям, и дальше проблемы будут только усугубляться.

Как сообщила руководитель профильного департамента Ирина Кондратенко, проектом решения предлагается реализовать часть пакета акций компании, оставив в собственности муниципалитета блокирующий пакет в количестве 25 процентов +1 акция.

— Основная наша цель — обеспечить предприятию развитие с помощью инвестиций, в то же время сохранив контроль городской власти за деятельностью ИВЦ ЖКХ и ТЭК, — прокомментировал заместитель председателя комитета гордумы по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству Андрей Биленко.

Этот и другие рассмотренные вопросы будут включены в повестку ближайшего заседания городской Думы, которое запланировано на 22 марта.

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