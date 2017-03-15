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08:55 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем конституции

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем конституции, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Конституция Беларуси была принята 23 года назад — 15 марта 1994 года.

«Действующий Основной закон определил принципы суверенитета страны, стал ядром всей правовой системы и прочным фундаментом для построения социального государства», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что соблюдение норм, заложенных в Конституции, является гарантом стабильности и благополучия в обществе, обеспечения достойных условий жизни гражданам.

«Сегодня мы можем с уверенностью смотреть в будущее, понимая, что наша слаженная работа, сплоченность и созидательная энергия предопределяют дальнейшее развитие и поступательное движение Отечества к процветанию», — подчеркнул президент.

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