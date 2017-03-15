Лукашенко поздравил соотечественников с Днем конституции

Конституция Беларуси была принята 23 года назад — 15 марта 1994 года.

«Действующий Основной закон определил принципы суверенитета страны, стал ядром всей правовой системы и прочным фундаментом для построения социального государства», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что соблюдение норм, заложенных в Конституции, является гарантом стабильности и благополучия в обществе, обеспечения достойных условий жизни гражданам.

«Сегодня мы можем с уверенностью смотреть в будущее, понимая, что наша слаженная работа, сплоченность и созидательная энергия предопределяют дальнейшее развитие и поступательное движение Отечества к процветанию», — подчеркнул президент.