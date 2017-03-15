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08:58 (мск), источник: Publika.md

Кабинет министров обсудит проект решения о Национальной программе по трансплантации

Вдвое больше пересадок почек и печени планируют проводить в нашей стране ежегодно в ближайшие пять лет. Проект решения о Национальной программе по трансплантации на 2017−2021 годы обсудят сегодня на заседании кабмина.

Источник: Publika.md

Согласно документу, минздрав планирует проводить в год по 50 операций по пересадке почки, и по 20 пересадок печени. В проекте также — сердечно-легочные трансплантации и пересадка клапанов сердца и стволовых клеток.

Для этого ведомство хочет создать Центр передового опыта по координации деятельности об изъятии органов и тканей человека, а также обеспечить медицинские учреждения необходимым оборудованием и препаратами. Общая стоимость проекта — около 420 миллионов леев.

В прошлом году в стране провели 22 пересадки почек, и девять — печени. 28 раз провели трансплантацию роговицы — это вдвое больше, чем в 2015.

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