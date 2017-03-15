Кабинет министров обсудит проект решения о Национальной программе по трансплантации

Согласно документу, минздрав планирует проводить в год по 50 операций по пересадке почки, и по 20 пересадок печени. В проекте также — сердечно-легочные трансплантации и пересадка клапанов сердца и стволовых клеток.

Для этого ведомство хочет создать Центр передового опыта по координации деятельности об изъятии органов и тканей человека, а также обеспечить медицинские учреждения необходимым оборудованием и препаратами. Общая стоимость проекта — около 420 миллионов леев.

В прошлом году в стране провели 22 пересадки почек, и девять — печени. 28 раз провели трансплантацию роговицы — это вдвое больше, чем в 2015.