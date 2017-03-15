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09:27 (мск), источник: Om1.ru

Фролов не намерен «подтирать сопли» в частном секторе

Первый вице-мэр Омска пригласил депутатов Горсовета на экскурсию на снежные свалки. Администрация готовится к грандиозному паводку и советует жителям города подключиться к процессу.

Сегодня, 15 марта на комитете по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска депутаты обсудили готовность города к паводку.

По словам первого вице-мэра Омска Сергея Фролова, противопаводковая комиссия теперь работает ежедневно, коммунальщики и контролирующие службы отслеживают ситуацию в ожидании массовых подтоплений. Мэрией определено 264 потенциально опасных зон — это места возможного подтопления. Для того, чтобы спасти частный сектор и магистрали, из города было вывезено 670 тысяч кубических метров снега, но полностью вывезти весь снег нереально и многое будет зависеть от того, в каком состоянии находятся дренажные системы.

Сергей Фролов, первый вице-мэр Омска:

 — Заседания противопаводковой комиссии выходят на ежедневный режим. Мы привлекаем технику ресурсоснабжающих компаний для очистки города от снега. Мощная техника находится в «Тепловой компании», «ОмскВодоканале», «ТГК-11» и «ОмскРТС». Мы провели работу с квартальными по очистке ливневой канализации. По графику мы определили 264 места подтопления. Мы идем веерно с уведомлениями предпринимателями, которые имеют магазины на первых этажах зданий. Уведомления получили «Икея», «Магнит», «Сибириада», «Бауцентр».

В середине февраля мэр Омска открыл все свалки. Вызывают беспокойство в связи с наступающим паводком Порт-Артур, Немецкий поселок, Красноярский тракт и поля Сибниисхоза. После чего чиновник радушно пригласил депутатов на экскурсию на снежные свалки.

Также первый вице-мэр заявил, что для борьбы с водой закуплены 10 тысяч мешков с песком, часть из которых уже уложены в переходах. Как заверил Сергей Фролов, снег вывезен с мостов, остался прибордюрный снег.

В свою очередь, председатель комитета Виталий Путинцев поинтересовался, будет ли погода провоцировать обильное снеготаяние. На что Сергей Фролов заявил, что такого снега не было уже лет 100, но в ближайшие дни «по холодку» последствия осадков брать будет сложно.

Между тем коммунист Николай Коломеец выразил беспокойство за частный сектор в районе улицы 24-й Северной. Однако первый вице-мэр был резок.

 — Я не будут сопли подтирать за жителями частного сектора! Технику мы дадим, но и они тоже должны способствовать уборке снега и прочистке канав, находящихся у придворовой территории, — заявил Фролов.

В результате депутаты приняли информацию к сведению. Но тревога за предстоящий паводок не уменьшилась.

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Фролов не намерен «подтирать сопли» в частном секторе
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