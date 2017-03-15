Фролов не намерен «подтирать сопли» в частном секторе
Первый
Первый
Сегодня, 15 марта на комитете по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска депутаты обсудили готовность города к паводку.
По словам первого
Сергей Фролов, первый
— Заседания противопаводковой комиссии выходят на ежедневный режим. Мы привлекаем технику ресурсоснабжающих компаний для очистки города от снега. Мощная техника находится в «Тепловой компании», «ОмскВодоканале», «ТГК-11» и «ОмскРТС». Мы провели работу с квартальными по очистке ливневой канализации. По графику мы определили 264 места подтопления. Мы идем веерно с уведомлениями предпринимателями, которые имеют магазины на первых этажах зданий. Уведомления получили «Икея», «Магнит», «Сибириада», «Бауцентр».
В середине февраля мэр Омска открыл все свалки. Вызывают беспокойство в связи с наступающим паводком
Также первый
В свою очередь, председатель комитета Виталий Путинцев поинтересовался, будет ли погода провоцировать обильное снеготаяние. На что Сергей Фролов заявил, что такого снега не было уже лет 100, но в ближайшие дни «по холодку» последствия осадков брать будет сложно.
Между тем коммунист Николай Коломеец выразил беспокойство за частный сектор в районе улицы 24-й Северной. Однако первый
— Я не будут сопли подтирать за жителями частного сектора! Технику мы дадим, но и они тоже должны способствовать уборке снега и прочистке канав, находящихся у придворовой территории, — заявил Фролов.
В результате депутаты приняли информацию к сведению. Но тревога за предстоящий паводок не уменьшилась.