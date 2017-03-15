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09:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Глава Башкортостана: «В лице “Роснефти” мы обрели мощного союзника»

УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. «В лице “Роснефти” мы обрели мощного союзника. Компания мирового уровня пришла в республику. Для нас это новые возможности и новые рынки. Отношения развиваются по нарастающей», — рассказал глава Башкортостана Рустэм Хамитов в интервью журналу «Эксперт-Урал».

Глава региона подчеркнул, что республика вместе с компанией формирует программу по стимулированию закупок «Роснефтью» оборудования, машин, механизмов, производимых в РБ. Здесь выпускается практически всё, что сопровождает нефтедобычу.

«Мы можем стать центром компетенций по производству такой продукции. Рассматриваем возможность создания в республике флота для гидроразрыва пластов», — отметил Рустэм Хамитов. По его словам, пока эти технологии базируются на импортной технике, однако у республики достаточно опыта и знаний, чтобы разрабатывать и производить эту технику в кооперации с предприятиями других субъектов РФ. Ещё один позитивный тренд — «Башнефть» возвращает активы.

«Я говорю о нефтесервисной компании “Таргин”, которая теперь будет загружена заказами “Роснефти”. Там работает почти 20 тысяч человек. Для нас это решение огромной проблемы», — сказал Глава республики.

Что касается благотворительности со стороны «Роснефти», то ее объёмы в 2017 году будут не меньше, чем в 2015 и 2016 годах. «Поддержка спорта идёт по всем направлениям, не только хоккей. Домыслы на эту тему — от незнания ситуации и, извините, зависти. Работать с таким партнером, как “Роснефть”, каждый хотел бы, но не у всех получается», — резюмировал Рустэм Хамитов. Он подчеркнул, что «отношения с топ-менеджментом позитивные. Мы в постоянном контакте: каждую неделю переписываемся, созваниваемся, обсуждаем ситуацию. Для “Роснефти” мы — надёжные партнёры. Оперативно решаем возникающие вопросы».

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