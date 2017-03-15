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09:35 (мск), источник: Nakanune.ru

Назначен генеральный директор свердловского фонда капитального ремонта МКД

По итогам конкурса на должность директора Фонда содействия капитальному ремонту МКД Свердловской области назначен Станислав Суханов.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

В соответствии с приказом министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова к непосредственному исполнению своих должностных обязанностей он приступит 20 марта 2017 года. По словам министра, ожидается, что в ближайшее время со Станиславом Сухановым встретится глава региона Евгений Куйвашев, который поставит перед новым директором первоочередные задачи по капремонту жилфонда области и определит основной вектор развития региональной системы капремонта на среднесрочную перспективу.

«Станислав Суханов — руководитель, который о трудностях и проблемах в ЖКХ знает не понаслышке. Будучи главой муниципалитета, он всегда находил для решения важных вопросов оптимальные, эффективные и безболезненные для людей варианты. Я уверен, что работа в новой должности, несмотря на все ее сложности, будет для него не менее интересна и успешна. Убежден также, что благодаря своей настойчивости, целеустремленности и большому профессиональному опыту, он сделает региональную систему капремонта стабильной, работающей без сбоев и серьезных нареканий со стороны свердловчан», — подчеркнул Николай Смирнов.

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