Назначен генеральный директор свердловского фонда капитального ремонта МКД
По итогам конкурса на должность директора Фонда содействия капитальному ремонту МКД Свердловской области назначен Станислав Суханов.
По итогам конкурса на должность директора Фонда содействия капитальному ремонту МКД Свердловской области назначен Станислав Суханов.
Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
В соответствии с приказом министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова к непосредственному исполнению своих должностных обязанностей он приступит 20 марта 2017 года. По словам министра, ожидается, что в ближайшее время со Станиславом Сухановым встретится глава региона Евгений Куйвашев, который поставит перед новым директором первоочередные задачи по капремонту жилфонда области и определит основной вектор развития региональной системы капремонта на среднесрочную перспективу.
«Станислав Суханов — руководитель, который о трудностях и проблемах в ЖКХ знает не понаслышке. Будучи главой муниципалитета, он всегда находил для решения важных вопросов оптимальные, эффективные и безболезненные для людей варианты. Я уверен, что работа в новой должности, несмотря на все ее сложности, будет для него не менее интересна и успешна. Убежден также, что благодаря своей настойчивости, целеустремленности и большому профессиональному опыту, он сделает региональную систему капремонта стабильной, работающей без сбоев и серьезных нареканий со стороны свердловчан», — подчеркнул Николай Смирнов.