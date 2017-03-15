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11:29 (мск), источник: Kazinform

Альберт Рау пошутил о своем назначении в Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Новый депутат Мажилиса Парламента, экс-первый вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау прокомментировал свое назначение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Это важный этап. Я к нему был готов с того момента, как в прошлом году съезд партии “Нур Отан” включил меня в список. Соответственно, у партии 84 места в Парламенте есть, поэтому всегда нужно быть готовым в течение пяти лет к тому, что тебя партия может призвать. Вот она меня и призвала», — отметил он.

По его словам, он не собирался уходить с поста вице-министра по инвестициям и развитию. «По чувствам, обстановка в Парламенте за семь лет моей работы в Правительстве достаточно привычная. Я хотел бы сказать, мы, сотрудники Правительства, привыкли к тому, что в Парламенте достаточно эффективный спрос за качество законопроектов. Сегодня я буквально послушал депутатские запросы, они все действительно в интересах наших избирателей. Действительно, от твоего положения многое зависит. Одно дело, когда приходишь защищать законопроект, другое дело уже участвовать в его обсуждении и разработке. Хотел бы сказать, что перед Парламентом сейчас стоят новые задачи, не только в связи с конституционными изменениями. Но сфера моей предыдущей деятельности, все связано с “Модернизацией 3.0.”, а именно с технологической модернизацией, которая в любом случае нуждается в законодательном обеспечении. Поэтому, в жизни надо все попробовать», — сказал Альберт Рау.

«Дедовщины (в Парламенте — прим.ред.), сказали, нет. Я в армии служил и знаю, что такое, — добавил в шутку мажилисмен.

Новый народный избранник отметил, что не чувствует предвзятого отношения к себе. «Складываются очень хорошие, по крайней мере у меня лично, отношения с депутатами, как бы долгосрочные», — резюмировал он.

Как ранее сообщалось, Центральная избирательная комиссия РК на своем заседании приняла решение о регистрации члена партии «Нур Отан» Рау Альберта Павловича депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

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