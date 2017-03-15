Альберт Рау пошутил о своем назначении в Мажилис
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Новый депутат Мажилиса Парламента,
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Новый депутат Мажилиса Парламента,
«Это важный этап. Я к нему был готов с того момента, как в прошлом году съезд партии “Нур Отан” включил меня в список. Соответственно, у партии 84 места в Парламенте есть, поэтому всегда нужно быть готовым в течение пяти лет к тому, что тебя партия может призвать. Вот она меня и призвала», — отметил он.
По его словам, он не собирался уходить с поста
«Дедовщины (в Парламенте — прим.ред.), сказали, нет. Я в армии служил и знаю, что такое, — добавил в шутку мажилисмен.
Новый народный избранник отметил, что не чувствует предвзятого отношения к себе. «Складываются очень хорошие, по крайней мере у меня лично, отношения с депутатами, как бы долгосрочные», — резюмировал он.
Как ранее сообщалось, Центральная избирательная комиссия РК на своем заседании приняла решение о регистрации члена партии «Нур Отан» Рау Альберта Павловича депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.