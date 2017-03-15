Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Досрочные выборы президента Южной Кореи назначены на 9 мая, сообщает в среду агентство АP.
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Досрочные выборы президента Южной Кореи назначены на 9 мая, сообщает в среду агентство АP.
В соответствии с законодательством Южной Кореи досрочные президентские выборы должны быть проведены в стране в течение 60 дней после того, как Конституционный суд признал законным импичмент президента страны Пак Кын Хе.
Соответствующее решение суд вынес 10 марта.
Пока обязанности президента Южной Кореи исполняет
Депутаты парламента Южной Кореи в декабре прошлого года проголосовали за импичмент в отношении Пак Кын Хе.
Этот шаг был предпринят на фоне крупного коррупционного скандала, в который оказалась вовлечена президент страны.
Этот День Победы!!!
Импичментом пропах!!
Комп-не мусор!
Никто не виноват!!