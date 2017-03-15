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09:41 (мск), источник: Интерфакс

Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Досрочные выборы президента Южной Кореи назначены на 9 мая, сообщает в среду агентство АP.

Источник: AP 2017

В соответствии с законодательством Южной Кореи досрочные президентские выборы должны быть проведены в стране в течение 60 дней после того, как Конституционный суд признал законным импичмент президента страны Пак Кын Хе.

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Соответствующее решение суд вынес 10 марта.

Пока обязанности президента Южной Кореи исполняет премьер-министр страны Хван Ге Ан.

Депутаты парламента Южной Кореи в декабре прошлого года проголосовали за импичмент в отношении Пак Кын Хе.

Этот шаг был предпринят на фоне крупного коррупционного скандала, в который оказалась вовлечена президент страны.

Комментарии
2
А Б
Неплохо было бы представить список возможных кандидатов на пост президента Южной Кореи с их хотя бы очень краткими характеристиками.
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эльшат мехтиев
Будет новая песня у корейцев:
Этот День Победы!!!
Импичментом пропах!!
Комп-не мусор!
Никто не виноват!!
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