На Среднем Урале депутаты предложили страховать медиков скорой от нападений

Депутаты уверены, что врачей нужно защитить и законодательно — «установить особый статус медицинских работников, которые оказывают неотложную помощь».

«Положительно себя зарекомендовал опыт, применяемый в девяти субъектах России, по страхованию жизни персонала и пациентов, находящихся в машине скорой помощи. Заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов рассказал о предложении в адрес правительства региона — предусмотреть в бюджете Свердловской области затраты на страхование медицинских работников, находящихся в зоне риска», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального Заксобрания.

Кроме того, участники дискуссии предложили приравнять к членам врачебной бригады и водителей скорой помощи.

Главный врач станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев отметил, что число противоправных действий в отношении врачей увеличивается с каждым годом, а из 500 тысяч вызовов в год около 10% осуществляются к людям, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Если в 2014 году в отношении бригад скорой помощи Екатеринбурга было совершено 37 правонарушений, то в 2015 году — 56, в 2016 году — 64, в том числе 29 действий было совершено против водителей по месту выезда, а 16 — на автомобильной дороге», — пояснил Пушкарев.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», вопрос защиты медицинских работников обсуждался на вчерашнем заседании областного кабинета министров. Поручение подготовить предложения по защите врачей скорой помощи от нападений свердловским депутатам дала председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.