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10:06 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский: Ввод в эксплуатацию метро улучшит экологию в Челябинске

Сейчас строительство метро практически не ведется, однако объект требует вложений для поддержания в безаварийном состоянии.

Южноуральский губернатор Борис Дубровский считает, что инвестиции в завершение строительства метрополитена в Челябинске экологически оправданы — по его словам, региональное правительство будет добиваться финансирования этого объекта на федеральном уровне, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Инвестиции в завершение строительства метрополитена с точки зрения улучшения качества атмосферного воздуха могут оказаться даже более эффективными, чем мероприятия, проводимые промышленниками. Поэтому на федеральном уровне мы будем инициировать реализацию механизмов, направленных на ввод метро в эксплуатацию», — сказал Дубровский, выступая на форуме «Год экологии в России: задачи государства и бизнеса» в Москве.

Среди других мер по снижению влияния транспорта на состояние атмосферного воздуха, которые планирует реализовывать региональное правительство, Дубровский назвал стимулирование перехода на электротранспорт и ограничение въезда в город большегрузной автотехники.

Глава региона также отметил, что правительство Челябинской области «системно, используя самые разнообразные формы и площадки, будет добиваться реализации на практике нового механизма управления качеством атмосферного воздуха в областном центре — за счет системы квотирования», сообщает его пресс-служба.

«Допустимая нагрузка на атмосферный воздух должна быть разделена между промышленными предприятиями через квоты. При внедрении квотирования должно произойти кардинальное изменение системы управления качеством воздуха, которое в конечном итоге должно отвечать всем санитарным требованиям и нормам. Главная цель — снизить нагрузку на атмосферный воздух до комфортного для проживания граждан уровня — одной ПДК (предельно допустимой концентрации) в жилых районах», — отметил Дубровский.

По его мнению, роль собственников и менеджмента промышленных предприятий, расположенных в Челябинской области, заключается в том, чтобы «сформировать эффективную систему мотивации, при которой снижение негативного влияния на качество атмосферного воздуха встанет в один ряд с ключевыми задачами: увеличение объемов производства и повышения качества выпускаемой продукции», говорится в сообщении.

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