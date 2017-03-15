Аксенова «убивает тупость» ответственных лиц за уборку мусора в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов вынужден самолично контролировать уборку мусора на полуострова, потому что тупость некоторых ответственных лиц «просто убивает». Такое заявление он сделал в эфире программы «Серьезный разговор» на телеканале «Крым 24», передает Крыминформ.

«Я уже сам занимаюсь этим процессом, повсюду, по каждому городу принимаю защитные схемы и так далее. Просто другого пути нет, я понимаю, что если порядок мы не наведем — мы никогда туристов сюда ничем не привлечем, и самим стыдно и противно будет жить в этом мусоре», — подчеркнул глава Крыма.

Он также рассказал, что наиболее остро ситуация с мусором обстоит в крымской столице. Аксенов отметил, что в городе нет четкой и налаженной схемы вывоза мусора.

«Иногда меня вот эта тупость просто убивает: у вас есть все данные, известно, сколько улиц есть, известно, где точки, где стоят эти баки — надо просто определиться и добавить количество баков либо частоту вывоза из этих баков», — пояснил Аксёнов.

Напомним, что программа «Серьезный разговор» транслировалась 14 марта в 20.00 в прямом эфире телеканалов «Первый крымский» и «Крым 24».