В Волгоградской области назначен новый начальник управления ГИБДД

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, Николай Яньшин родился в 1964 году. Имеет высшее юридическое образование. В органах внутренних дел служит с 1986 года. Более 25 лет проработал на различных должностях в подразделениях ГАИ.

Прежний начальник областного управления ГИБДД Виктор Григоров ушел в отставку в конце прошлого года по достижению предельного возраста нахождения на службе.