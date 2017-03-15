В Волгоградской области назначен новый начальник управления ГИБДД
На должность начальника Управления госинспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Волгоградской области назначен полковник полиции Николай Яньшин.
На должность начальника Управления госинспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Волгоградской области назначен полковник полиции Николай Яньшин.
Как сообщили в
Прежний начальник областного управления ГИБДД Виктор Григоров ушел в отставку в конце прошлого года по достижению предельного возраста нахождения на службе.