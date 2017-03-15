Зарплата «по 500» — задача нового министра труда и соцзащиты

«Задача на 17 год — создание 70 тыс. новых рабочих мест. И эти рабочие места должны быть современны, качественны, эффективны, конечно, с соответствующим уровнем заработной платы — к кону года не менее 1000 рублей заработная плата в целом по экономике. Что касается пенсионного обеспечения, это тоже доходы населения, задача — не менее 40% от среднемесячной заработной платы по стране мы должны обеспечить уровень пенсии», — заявила Ирина Костевич после своего назначения министром труда и социальной защиты, передает Интерфакс.

Ирина Костевич с января 2015 года занимала должность заместителя министра экономики, с 2008 по 2015 год — первого заместителя председателя Национального статистического комитета.