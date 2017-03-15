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11:01 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме рассказали, что в Крыму создадут комитет «Россия — Донбасс»

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. В Крыму учредят интеграционный комитет «Россия — Донбасс», в котором примут участие главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил депутат Государственной Думы РФ от крымского региона Андрей Козенко.

Источник: РИА Новости

Ранее во время своего визита в Крым главы ДНР И ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что видят будущее регионов в интеграции с Россией.

«17 марта в Ливадийском дворце (Ялта) состоится учредительное заседание интеграционного комитета «Россия — Донбасс», — приводит слова Козенко его пресс-служба.

По его словам, комитет создается как постоянно действующая общественная структура, деятельность которой будет нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации.

На первом заседании комитета планируется не только обсудить опыт сотрудничества в разных сферах, но и презентовать совместные проекты, а также утвердить план работы на текущий год.

Козенко подчеркнул, что до конца года предполагается провести несколько заседаний комитета в Донбассе и в РФ, в рамках которых возможно обсуждение актуальных экономических, социальных и гуманитарных вопросов взаимодействия.

В учредительном собрании примет участие руководство Крыма, главы ДНР И ЛНР, а также представители ряда субъектов РФ, реализующих совместные проекты с Донбассом (Ростовская, Курская, Архангельская, Брянская, Московская области, Москва и другие регионы).

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