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10:56 (мск), источник: Интерфакс

КС Белоруссии признал налог на «тунеядцев» соответствующим Конституции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Декрет N3 «О предупреждении социального иждивенчества» не противоречит Конституции Белоруссии, решили в Конституционном суде (КС) страны.

Источник: РИА "Новости"
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«Оценивая конституционность законов, предусматривавших внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь (в части отнесения сбора на финансирование государственных расходов, введенного Декретом, к республиканским налогам, сборам (пошлинам)) и в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (в части закрепления административной ответственности за неуплату или неполную уплату указанного сбора), Конституционный суд пришел к выводу, что такое правовое регулирование основывается на положениях статей 56 и 133 Конституции и направлено на исполнение обязанности платить законно установленные налоги, пошлины и иные платежи.

Уплата налогов, пошлин и иных платежей является безусловным требованием государства, вытекающим из конституционной обязанности каждого принимать участие в финансировании государственных расходов (статья 56 Конституции)", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте КС.

Таким образом Конституционный суд отреагировал на электронные обращения граждан о проверке конституционности так называемого тунеядского декрета. Конституционный суд также не обнаружил в декрете пробелов и коллизий.

Вместе с тем в КС подчеркнули, что «рассматривать вопросы о конституционности нормативных правовых актов по собственной инициативе и на основании обращений граждан Конституционный суд не уполномочен».
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«Таким образом, возбуждение Конституционным судом производства по делу о проверке конституционности декрета и дача заключения о его соответствии Конституции возможны только в случае внесения соответствующего предложения уполномоченным органом», — заявили в КС.

Конституционный суд, уточнили там, может возбудить производство по делу о проверке конституционности декрета № 3 только в случае внесения соответствующего предложения уполномоченным органом — Палатой представителей Национального собрания, Советом республики Национального собрания, Верховным судом или Совмином.

Налог на тунеядство

Декретом «О предупреждении социального иждивенчества» установлена обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода — ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин (1 базовая величина составляет Br23, или $12 в эквиваленте) или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений об уплате сбора.

Срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. По состоянию на 21 февраля, его оплатили порядка 54 тыс. граждан.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения страны. Так, в феврале и марте в ряде крупных городов прошли несанкционированные властями марши «нетунеядцев».

9 марта президент Александр Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором поручил приостановить взимание сбора с «тунеядцев» на год.

Комментарии
2
Marleen Stoa
Хочешь познакомиться с распутной домохозяйкой? Не знаешь где? Пока ты бездействуешь, она тут скучает!
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Сергей Саморуков
Где диктаторы , там безнадёга . В конечном итоге , что Белоруссия , что Россия придут к полному запрету на выезд граждан и к тотальному контролю за населением . Добавлю , за нищим населением .
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