КС Белоруссии признал налог на «тунеядцев» соответствующим Конституции

«Оценивая конституционность законов, предусматривавших внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь (в части отнесения сбора на финансирование государственных расходов, введенного Декретом, к республиканским налогам, сборам (пошлинам)) и в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (в части закрепления административной ответственности за неуплату или неполную уплату указанного сбора), Конституционный суд пришел к выводу, что такое правовое регулирование основывается на положениях статей 56 и 133 Конституции и направлено на исполнение обязанности платить законно установленные налоги, пошлины и иные платежи.

Уплата налогов, пошлин и иных платежей является безусловным требованием государства, вытекающим из конституционной обязанности каждого принимать участие в финансировании государственных расходов (статья 56 Конституции)", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте КС.

Таким образом Конституционный суд отреагировал на электронные обращения граждан о проверке конституционности так называемого тунеядского декрета. Конституционный суд также не обнаружил в декрете пробелов и коллизий.