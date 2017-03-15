Блокада Донбасса. Аваков прокомментировал конфликт с Парасюком

«Никто не сделал больше для извращения понятия депутатской неприкосновенности, чем депутат Парасюк», — написал в среду утром глава МВД в своем микроблоге в Twitter.

​Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил «смонтированное видео». По его словам, «в отличие от “раненых” полицейских со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы».

Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» УК.