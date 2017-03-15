Блокада Донбасса. Аваков прокомментировал конфликт с Парасюком
КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк извращает понятие депутатской неприкосновенности, считает министр внутренних дел Арсен Аваков.
КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк извращает понятие депутатской неприкосновенности, считает министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Никто не сделал больше для извращения понятия депутатской неприкосновенности, чем депутат Парасюк», — написал в среду утром глава МВД в своем микроблоге в Twitter.
Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт
Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил «смонтированное видео». По его словам, «в отличие от “раненых” полицейских со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы».
Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.
По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» УК.