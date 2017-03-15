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10:43 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Довыборы в думу Екатеринбурга станут последними для горизбиркома

В нынешнем составе.

Источник: УралИнформБюро

Избирательная комиссия Екатеринбурга готовится к обновлению. До конца марта городская дума объявит о начале приема предложений по кандидатурам в следующий созыв избиркома. Полномочия нынешнего состава истекают весной этого года, передает «Уралинформбюро».

Пятеро из десяти членов комиссии войдут в ее состав по представлению политических партий, остальные — от избирательной комиссии региона. Заседание, посвященное вопросу формирования нового состава горизбиркома, запланировано на 23 мая.

Последней кампанией, которую проведет комиссия в нынешнем составе, станут довыборы в думу Екатеринбурга. Они состоятся 19 марта. На мандат по округу № 8 (Кировский район) претендуют 4 человека, по округу № 14 (Орджоникидзевский район) — 6 человек.

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