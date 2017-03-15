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10:47 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирские депутаты убрали рабочие тетради из числа бесплатных пособий

Ранее Заксобрание Томской области внесло в Госдуму законопроект о том, что рабочие тетради, контурные карты и прочие пособия для самостоятельной работы покупаются родителями.

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике поддержал законопроект, который предполагает исключение рабочих тетрадей и контурных карт из числа бесплатных учебных пособий.

«На заседании комитета 15 декабря 2016 года была рассмотрена и поддержана инициатива Законодательной Думы Томской области. Сегодня в Законодательное собрание поступил проект федерального закона, подтверждающий то, что мы приняли. Я прошу вас поддержать данный проект закона», — сказала коллегам заместитель председателя комитета Оксана Марченко.

Профильный комитет Заксобрания региона единогласно рекомендовал сессии поддержать предлагаемые изменения федерального закона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года депутаты Законодательного собрания Новосибирской области предложили исключить рабочие тетради из состава учебных изданий, которые приобретались за счет учебного заведения. Комитет Заксобрания региона по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике решил поддержать инициативу коллег из Законодательной думы Томской области.

Депутаты соседнего региона предложили изменить федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части исключения рабочих тетрадей, контурных карт, иных аналогичных практикумов из состава учебных изданий, которые передаются обучающимся образовательной организацией бесплатно, и об исключении их из состава библиотечного фонда образовательной организации.

Инициативой предлагается закрепить в федеральном законе положения о том, что обеспечение школьников рабочими тетрадями, контурными картами, иными аналогичными практикумами осуществляется обучающимися самостоятельно либо их родителями (законными представителями).

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