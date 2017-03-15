Жители Европы, Америки и Украины заинтересовались «дальневосточными гектарами»
Об интересе граждан рассказал Александр Галушка.
Об интересе граждан рассказал Александр Галушка.
Более 73 тысяч заявок на получение бесплатных гектаров на Дальнем Востоке поступило на сайт НаДальнийВосток.рф. Глава Минвостокразвития Александр Галушка в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал, что основной пик интереса россиян пришёлся на запуск проекта — февраль-март:
«С начала реализации первого этапа проекта мы получили более 73 тысяч заявок. Свыше 30 тысяч из них — поступили за последние 1,5 месяца. Кроме заявок от самих дальневосточников, пришло значительное число заявлений из Москвы и Московской области,
Высокий интерес дальневосточные земли вызывают не только у жителей России. Так, на сайте зафиксированы десятки тысяч заходов из других стран:
«Интерес есть среди жителей США, стран Европы, Латинской Америки и Украины. Но для того, чтобы получить гектар вначале нужно стать гражданином нашей страны. Мы будем приветствовать интерес наших соотечественников, которые захотят вернуться в Россию», — подчеркнул министр.
Наиболее востребованы сегодня земельные участки в Приморье. На втором месте — Республика Саха (Якутия), третье место занимают Сахалинская область и Хабаровский край. Как уточнил Александр Галушка, лидируют по плотности заявок те регионы, где есть наибольший уровень освоения земли и обустроенность территорий.