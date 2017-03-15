Жители Европы, Америки и Украины заинтересовались «дальневосточными гектарами»

Более 73 тысяч заявок на получение бесплатных гектаров на Дальнем Востоке поступило на сайт НаДальнийВосток.рф. Глава Минвостокразвития Александр Галушка в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал, что основной пик интереса россиян пришёлся на запуск проекта — февраль-март:

«С начала реализации первого этапа проекта мы получили более 73 тысяч заявок. Свыше 30 тысяч из них — поступили за последние 1,5 месяца. Кроме заявок от самих дальневосточников, пришло значительное число заявлений из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Свердловской области», — отметил Галушка.

Высокий интерес дальневосточные земли вызывают не только у жителей России. Так, на сайте зафиксированы десятки тысяч заходов из других стран:

«Интерес есть среди жителей США, стран Европы, Латинской Америки и Украины. Но для того, чтобы получить гектар вначале нужно стать гражданином нашей страны. Мы будем приветствовать интерес наших соотечественников, которые захотят вернуться в Россию», — подчеркнул министр.

Наиболее востребованы сегодня земельные участки в Приморье. На втором месте — Республика Саха (Якутия), третье место занимают Сахалинская область и Хабаровский край. Как уточнил Александр Галушка, лидируют по плотности заявок те регионы, где есть наибольший уровень освоения земли и обустроенность территорий.