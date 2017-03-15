Мэрия опровергла выводы Счётной палаты о незаконной реконструкции «Омской крепости»

Федеральные аудиторы пришли к выводу, что фирма «Омградострой», которая выиграла тендер на эти работы, не имеет допуска и лицензии на сохранение объектов культурного наследия.

«При этом департаментом строительства г. Омска принимались и оплачивались работы по осуществлению строительного надзора, что свидетельствует об отсутствии должного контроля за осуществлением строительства и реконструкции объектов, а также о возможном наличии коррупционных рисков», — говорится в заключении Счётной палаты.

Мэрия Омска опровергла эти тезисы, заявив, что все необходимые документу у «Омградостроя» в порядке — в этом может убедиться любой желающий, открыв федеральный реестр на сайте федерального минкульта, где указанная лицензия значится за номером 753. Кроме того, в мэрии подчеркнули, что наличие лицензии было обязательным условием для участия в торгах на реконструкцию «Омской крепости».