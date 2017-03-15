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11:18 (мск), источник: Новый Калининград

Дежурные силы аварийно-спасательного отряда Балтфлота подняли по тревоге

На Балтийском флоте проведена контрольная проверка дежурных спасательных сил.

В рамках контрольной проверки дежурных сил аварийно-спасательного отряда Балтийского флота была проверена фактическая готовность сил поисково-спасательного обеспечения к выполнению поставленных задач в море. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Были подняты по тревоге дежурные силы аварийно-спасательного отряда Балтийского флота. Перед ними была поставлена задача — оказать помощь условно аварийному судну, на борту которого возник пожар и образовалась пробоина.

Спасательная операция началась с получения сигнала бедствия от условно аварийного судна, роль которого выполняло водолазное морское судно «ВМ-268». После в море для оказания экстренной помощи аварийному судну вышли дежурные силы аварийно — спасательного отряда Балтийского флота в составе морского водолазного судна «РВК-2163», пожарного катера «ПЖК-1680» и рейдового буксира «РБ-413».

На «ВМ-268» была высажена аварийно-спасательная группа, которая оказала помощь экипажу в борьбе с пожаром, водой и заделывании пробоины. В соответствии с планом учения флотские спасатели также отработали организацию оказания первой медицинской помощи условно потерпевшим и буксировку аварийного судна в пункт базирования.

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