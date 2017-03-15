Дежурные силы аварийно-спасательного отряда Балтфлота подняли по тревоге
На Балтийском флоте проведена контрольная проверка дежурных спасательных сил.
На Балтийском флоте проведена контрольная проверка дежурных спасательных сил.
В рамках контрольной проверки дежурных сил
Были подняты по тревоге дежурные силы
Спасательная операция началась с получения сигнала бедствия от условно аварийного судна, роль которого выполняло водолазное морское судно «ВМ-268». После в море для оказания экстренной помощи аварийному судну вышли дежурные силы аварийно — спасательного отряда Балтийского флота в составе морского водолазного судна «РВК-2163», пожарного катера «ПЖК-1680» и рейдового буксира «РБ-413».
На «ВМ-268» была высажена