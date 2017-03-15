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11:02 (мск), источник: Noi.md

Додон представил дипломатам свою позицию по актуальным вопросам

Президент Игорь Додон провел во вторник очередную встречу с представителями дипломатического корпуса стран-членов Евросоюза.

Источник: Noi.md

Он представил свою позицию по многим актуальным вопросам, таким как аннулирование Закона о миллиарде, изменение Конституции для расширения полномочий главы государства, отношения РМ с ЕС и РФ, приднестровское урегулирование.

Как сообщает «ИНФОТАГ» со ссылкой на сайт президента, Додон повторно высказался за проведение переговоров в трехстороннем формате между РМ, ЕС и РФ. В этом контексте он предложил механизм защиты местного производителя, позволяющий разблокировать экспорт молдавских товаров в Россию и открыть реальные возможности для инвестиций в национальную экономику.

«Буду обсуждать эту тему в рамках визита в Москву на этой неделе, и готов обсуждать ее и ездить в Брюссель столько, сколько понадобится, чтобы убедить в необходимости принятия данного решения чиновниками ЕС. Это в наших интересах, интересах Молдовы, и я приложу все усилия, чтобы добиться этого», — подчеркнул президент.

Он также повторно озвучил приглашение в адрес верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини совершить официальный визит в Кишинев.

Касаясь предложения об изменении избирательной системы, с которым выступил лидер ДПМ Влад Плахотнюк, в частности, переходу к одномандатному голосованию, Додон высказал мнение, что это «негативно отразится на партийной системе РМ». Он также выступает за изменение избирательной системы, но в том, что касается расширения возможностей участия в выборах соотечественников за рубежом и в Приднестровье.

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