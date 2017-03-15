В Крыму рассказали, какое будущее ждало полуостров в составе Украины

По его словам, Крым был единственной автономией в унитарном государстве Украина.

«Все годы мы испытывали на себе пресс украинского государства, которое сквозь зубы позволяло нам этот статус выдерживать. Перед самым государственным переворотом Януковичу (тогда президенту Украины — ред.) вздумалось изменить Конституцию, в которой была отдельная глава: «Автономная Республика Крым», — сказал Иоффе в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

По его словам, в конституционную ассамблею, которая разрабатывала новый проект главного документа страны, вообще не включили крымчан.

«По тем документам, которые в то время уже появились, мы видели, что в новой Конституции будет выхолощено значение Крыма как автономии, которую ждало понижение статуса и урезания полномочий. Кроме того, планировалось усилить контроль в республике со стороны Киева», — подчеркнул Иоффе.

Глава ОП подчеркнул, что украинские власти относились к крымской автономии и Конституции как к опереточному образованию.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.