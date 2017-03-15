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11:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Губернатор Иркутской области огласит послание Законодательному собранию 16 марта

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 16 марта 2017 года обратится к Законодательному собранию и жителям региона с посланием о положении дел.

Источник: РИА "Новости"

Послание пройдёт в рамках очередной сессии ЗС в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского, сообщает пресс-служба правительства.

На церемонию оглашения приглашены депутаты ЗС, члены правительства Иркутской области, депутаты Государственной думы РФ, члены Совета Федерации ФС РФ, мэры, общественные деятели, представители бизнеса, сферы образования, здравоохранения, культуры, религиозных организаций, СМИ и другие.

Обнародование послания губернатора можно посмотреть в прямом эфире телеканала «АИСТ», начало в 15.00 (повтор 17 марта в 14.30), также трансляция будет вестись на сайте ИА «Альтаир».

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