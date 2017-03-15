Нижегородская мэрия задумалась о централизации муниципальных закупок
Чиновники предлагают создать специальное казенное учреждение, которому будут переданы полномочия по определению поставщиков.
Чиновники предлагают создать специальное казенное учреждение, которому будут переданы полномочия по определению поставщиков.
Администрация Нижнего Новгорода убеждает депутатов городской думы в необходимости перейти на централизацию всех закупок для муниципальных органов, муниципальных казенных и бюджетных учреждений.
Как сообщили ИА REGNUM в городской думе, для этого предлагается создать специальное казенное учреждение, которому будут переданы полномочия по определению поставщиков.
По словам директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок Ирины Семашко, аналогичная практика уже используется в ряде крупных городов России.
Мэрией уже подготовлен порядок взаимодействия между заказчиками и уполномоченным органом, алгоритм формирования технического задания, разработана документация для проведения казенным учреждением процедур закупок и взаимодействия с контрольными органами.
Кроме того, казенное учреждение должно будет выполнять аналитическую работу в сфере закупок.
По словам заместителя главы администрации города Ирины Кудрявцевой, окончательное решение о создании казенного учреждения, еще не принято. Депутат гордумы Игорь Богданов поддержал идею с централизацией закупок для образовательных учреждений города, так как для них эта деятельность не является профильной, и руководителям школ и детских садов сложно оценивать и контролировать качество работ, а тем более, предъявлять претензии в судебном порядке.
Как сообщает КоммерсантЪ, на сегодня в Нижнем Новгороде работают свыше 600 муниципальных учреждений, которые ежегодно проводят около 2 тыс. процедур по закупкам на сумму порядка 6 млрд рублей.
В мэрии считают, что реформа системы закупок позволит повысить эффективность использования бюджетных средств, увеличить количество совместных торгов и сократить число закупок у единственного поставщика. Кроме того, она позволит сократить сроки согласования конкурсной документации, унифицировать формы конкурсных и отчетных документов и максимально использовать автоматизацию планирования и размещения муниципального заказа по аналогии с системой электронного бюджета.
«Неоднократно поднимался вопрос о том, что сегодняшняя ситуация, когда дробятся закупки, когда каждая структура покупает все по отдельности, ведет к удорожанию процедур на порядок», — отметил председатель думской комиссии по экономике Дмитрий Барыкин.
Пока администрация города и депутаты городской думы не пришли к единому мнению по поводу того, создавать ли отдельное управление по закупкам в структуре мэрии либо МКУ.