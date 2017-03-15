Нижегородская мэрия задумалась о централизации муниципальных закупок

Администрация Нижнего Новгорода убеждает депутатов городской думы в необходимости перейти на централизацию всех закупок для муниципальных органов, муниципальных казенных и бюджетных учреждений.

Как сообщили ИА REGNUM в городской думе, для этого предлагается создать специальное казенное учреждение, которому будут переданы полномочия по определению поставщиков.

По словам директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок Ирины Семашко, аналогичная практика уже используется в ряде крупных городов России.

Мэрией уже подготовлен порядок взаимодействия между заказчиками и уполномоченным органом, алгоритм формирования технического задания, разработана документация для проведения казенным учреждением процедур закупок и взаимодействия с контрольными органами.

Кроме того, казенное учреждение должно будет выполнять аналитическую работу в сфере закупок.

По словам заместителя главы администрации города Ирины Кудрявцевой, окончательное решение о создании казенного учреждения, еще не принято. Депутат гордумы Игорь Богданов поддержал идею с централизацией закупок для образовательных учреждений города, так как для них эта деятельность не является профильной, и руководителям школ и детских садов сложно оценивать и контролировать качество работ, а тем более, предъявлять претензии в судебном порядке.

Как сообщает КоммерсантЪ, на сегодня в Нижнем Новгороде работают свыше 600 муниципальных учреждений, которые ежегодно проводят около 2 тыс. процедур по закупкам на сумму порядка 6 млрд рублей.

В мэрии считают, что реформа системы закупок позволит повысить эффективность использования бюджетных средств, увеличить количество совместных торгов и сократить число закупок у единственного поставщика. Кроме того, она позволит сократить сроки согласования конкурсной документации, унифицировать формы конкурсных и отчетных документов и максимально использовать автоматизацию планирования и размещения муниципального заказа по аналогии с системой электронного бюджета.

«Неоднократно поднимался вопрос о том, что сегодняшняя ситуация, когда дробятся закупки, когда каждая структура покупает все по отдельности, ведет к удорожанию процедур на порядок», — отметил председатель думской комиссии по экономике Дмитрий Барыкин.

Пока администрация города и депутаты городской думы не пришли к единому мнению по поводу того, создавать ли отдельное управление по закупкам в структуре мэрии либо МКУ.