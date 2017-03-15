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11:29 (мск), источник: РАПСИ

Госдума приняла законопроект о проведении переписи населения через Интернет

МОСКВА, 15 мар — РАПСИ. Госдума на пленарном заседании в среду одобрила в третьем чтении правительственный законопроект, который предлагает проводить Всероссийскую перепись населения с помощью Интернета и сделать обязательной микроперепись.

Источник: AP 2017

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить существующие способы опроса населения новым способом сбора сведений с использованием Интернета и установить дополнительный формат проведения выборочного статистического наблюдения — микроперепись населения.

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Это позволит повысить достоверность и полноту итогов переписи, которые служат информационной основой для демографической и социальной политики государства, отмечается в сообщении правительства.

Документ устанавливает порядок сбора сведений о населении в электронном виде. В нем определяются стандарты на программное обеспечение, технические средства, включая носители информации, каналы связи, средства защиты и форматы предоставления данных в электронной форме. Предусматривается утверждение федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение переписи, порядка сбора сведений о населении в электронном виде, а также по поручению Правительства России — формы бланков электронных переписных листов.

Законопроектом также предлагается установить, что в период между всероссийскими переписями должно проводиться выборочное статистическое наблюдение на основе выборки не менее 5% населения (микроперепись населения).

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